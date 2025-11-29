Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında bahsettiği TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi komşu ülke Yunanistan'ı endişelendirdi.

TF-2000'İN İLK BLOK İNŞASINA BAŞLANDI

Aktürk, dünkü (27 Kasım 2025) yaptığı konuşmada "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi kapsamında birinci geminin ilk blok inşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başlanmıştır. Gemimiz, çelik kubbenin de bir parçası olarak en kısa sürede inşa edilecek ve hava savunma yeteneklerimize önemli katkılar sağlayacaktır." bilgilerini verdi.

ATİNA'YI YERDEN YERE VURDULAR

Aktürk'ün bu açıklamalarını Yunan medyasından Enikos gazetesi gündemine aldı. Türkiye karşısında Yunanistan'ın savunma stratejilerini eleştiren Atina basını, "Yunan filosu Türkiye karşısında küçülüyor, zayıflıyor" yorumunda bulundu.

Yunan basını Christos Mazanitis imzalı yayınladığı haberde, TF-2000 hava savunma sistemine yer vererek, Türkiye'nin deniz gücünü günden güne büyüttüğünü, Yunanistan'ın ise buna karşı bir politika üretemediğini yazdı.

"TÜRKİYE'NİN DENİZ GÜCÜNE KARŞI KOYULAMAZ"

Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 4 adet Belhanda sınıfı fırkateyn ile Türkiye'nin deniz gücüne karşı koyulamayacağı belirtilen makalede "Dört FDI Belharra firkateyni, Ege ve Doğu Akdeniz'e baharı getirmeyecek." denildi.

Atina'nın Fransa'dan satın aldığı Belhanda sınıfı fırkateynlere dikkati çeken Yunan basını, söz konusu 4 adet Belhanda sınıfı gemiyle Türkiye'nin deniz gücüne karşı koyulamayacağı aktardı.

"EGE VE DOĞU AKDENİZ'E BAHARI GETİRMEYECEK"

Haberin devamında "Dört FDI Belharra firkateyni, Ege ve Doğu Akdeniz'e baharı getirmeyecek." denildi. Gazete Yunan donanmasının daha fazla takviyeye ihtiyacı olduğunu, ancak eskiyen ve emekliye ayrılacak olan gemi ve denizaltıların yerine yenilerinin konulmasına dair bir program olmadığının altını çizdi.

"TÜRKİYE KARŞISINDA YUNAN FİLOSU KÜÇÜLÜYOR VE ATEŞ GÜCÜ ZAYIFLIYOR"

Haberde, "Türkiye'nin zaten ihraç ettiği yerli gemilerin yerine yenilerini inşa ettiği, yerli üretimi güçlendirdiği, ekonomisine değer kattığı dönemde Türk Donanması Yunanistan'ın sahip olmadığı bir özerkliğe ulaştı. Buna karşın Yunan filosu küçülüyor ve ateş gücü zayıflıyor." denildi.