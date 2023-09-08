ABD yönetimi Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacağını açıkladı. Yeni pakette bugüne kadar yer almayan bir mühimmat türü var. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gönderileceğini açıkladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, seyreltilmiş uranyum mermisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR ANLATTI

Söz konusu uranyum mermilerinin daha öncede kullanıldığına dikkat çeken ve A Haber'e konuşan Ağar'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

DAHA ÖNCE NERDE KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Önce anlamlandırmaya çalışalım. Daha önce Körfez Savaşı'nda, Irak'ın işgalinde, Kosova Savaşı'nda ve Bosna Savaşı'nda kullanıldı seyreltilmiş uranyum çekirdekli mermiler. Özellikle A10 tank avcısı diye bildiğimiz uçaklarda 25-30 milimetrelik anti-tank mühimmatı olarak kullanırken bir diğer tarafıyla da özellikle tanklarda 105 milimetrelik ve 120 milimetrelik namlularda bu mühimmat kullanıldı.

SOVYET TANKLARINI RAHATLIKLA VURDULAR

Özellikle Körfez Savaşı'nda bir gerçekle karşı karşıya kalındı. Rus tanklarını kullanan Irak ordusu 300 metreden yine seyreltilmiş uranyumla güçlendirilmiş katmanlı Abramslar karşı, 300-400 metreden atış yaptığı halde bu tankların zırhlarını delemedi. Ama buna karşılık seyreltilmiş uranyum mermileri kullanan ABD Abramsları Sovyet T72 tanklarını çok rahatlıkla vurdular ve etkisiz hale getirdiler.

RUSYA'DAN SERT TEPKİ

Şimdi benzer bir fotoğrafın Ukrayna Savaşı'nda ortaya çıkması söz konusu. Özellikle ABD'lilerin vermiş oldukları Abramsları bu seyreltilmiş uranyum çekirdekli mermilerin kullanılacağı gözüküyor. Tabii Rusya'nın da buna tepkisi var. Uluslararası hukuk çerçevesinde BM'nin normlar çerçevesinde kullanılmasının doğru olmadığı ifade edilirken bir diğer tarafıyla da Rusya da buna mukabil kendisinin de uranyum çekirdekli mermiler kullanacağını ifade ediyor.

ZIRHLARI DELİP GEÇİYOR

Normal mermiler kurşun alaşımlı olduğu için hedefe çarptığında bir şekilde mantar gibi açılıyor. Zırh delme kabiliyetleri son derece zayıf. Uranyum çekirdekli mermilerin içerisine yüzde 0.5 seviyesinde titan karıştırılarak sertleştirilmesi sağlanıyor ve ucu sivriltiliyor.

İŞTE ETKİLERİ...

Bu mühimmatın şöyle bir etkisi var bir kere 25-30 milimetre çapında olanları söylemiştim şöyle bir güç üretiyor yaklaşık bin metre bölü saniyelik bir hızla hedefe çarpıyor hedefe çarptığı zaman o içindeki titanla kuvvetlendirilmiş mermi üretmiş olduğu kinetik enerji ile birlikte 700 kilogramlık bir arabanın 70 km hızla giderken oluşturduğu enerjiyi oluşturuyor. Ama bu enerji bir santimetrekarelik bir alana nüfuz ediyor.

TÜM MÜHİMMATI İMHA EDİYOR

Zırhı deliyor kinetik enerji orada ısı enerjisine dönüşüyor yakıcı ve yıkıcı etkisi ortaya çıkıyor ve tankın içindeki mühimmatı da patlatıyor. Yani ortaya çıkan bir uranyum buharı var. O kadar yüksek sıcaklıktaki içindeki bütün mühimmatı patlatıyor.

İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ NELER?

Sadece bu değil bir kimyasal etki ortaya çıkıyor. Radyolojik etki ortaya çıkıyor. Tartışma da buradan çıkıyor. Tankın içerisinde hayatta kalsa bile hem tankın etrafında bulunan insanlara zarar verdiği ve bunların zaman içerisinde çok büyük bir radyolojik ve kimyasal kirlilik olarak ortaya çıkıyor. Kanser gibi dolaşım sistemi bozuklukları gibi karaciğerde böbrekte akciğerde bir takım rahatsızlıklara hastalıklara sebebiyet veriyor hatta Irak Savaşı'nda da gördük doğumlarda bile sakat doğumlara sebebiyet verdiği ifade ve iddia ediliyor. Bir bilimsel veri üretilebilmiş değil.

SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ

Hedefin yaklaşık 50 metre etrafında bir düşük yoğunluklu da olsa bir kimyasal ve radyolojik kirliliğe sebebiyet veriyor. Yapılan araştırmalar bunun 4 km kadar uzağa taşınabildiğini de ispatlamış. Savaşın gidişatını değiştirme veya kullanan tarafa bariz üstünlükler sağlama özelliği ile bir kavganın sebebi.