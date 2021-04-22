AA 22 Nisan 2021 Perşembe 11:05 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:22

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Otokar, yüksek ateş gücü ve modüler yapısıyla öne çıkan zırhlı paletli araç Tulpar ve amfibi zırhlı paletli araç Tulpar-S ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, AA muhabirine, şirketin yüksek ateş gücü ve modüler yapısıyla öne çıkan zırhlı paletli aracı Tulpar ve amfibi zırhlı paletli aracı Tulpar-S'ye yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Tulpar'ın, bugünün piyade ve komando birliklerinin ihtiyaçları çerçevesinde tasarlandığını belirten Görgüç, aracın kullanıcıların tek bir platformu farklı görevlerde kullanabilme ihtiyacı doğrultusunda geliştirildiğini söyledi.

Görgüç, bu sayede hafif tank, zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı, keşif aracı, komuta kontrol aracı, hava savunma aracı, ambulans, bakım ve kurtarma aracı, havan aracı, istihkam aracı ve diğer türev araç konfigürasyonlarının kullanıma sunulabildiğini bildirdi.

Tulpar'ın en sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında testlerinin tamamlandığını ve aracın kalifiye olduğunu dile getiren Görgüç, şöyle konuştu:

"Global pazarlarda farklı ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilen Tulpar'ın testlerdeki performansı ve potansiyel kullanıcılar tarafından gelen geri bildirimler oldukça memnun edici. Tulpar zırhlı muharebe aracımız geçtiğimiz yıl ağustos ayında Şereflikoçhisar'daki atış testlerini de başarıyla tamamladı. Bu tip araçlara ihtiyaç son zamanlarda giderek artıyor. Tulpar, farklı ülkelerin ihtiyaçlarına hem teknik hem yetenek hem de maliyet olarak cevap verebilecek özellikte. Tulpar seri imalata hazır, biz de dünyadaki mevcut ihtiyaç ve alımları takip ediyoruz."

Amfibi zırhlı paletli araç olan Tulpar-S'nin de ortak bir platform olarak görevin gerektirdiği, zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı, bakım ve kurtarma aracı, komuta ve kontrol aracı, ambulans, keşif aracı gibi farklı konfigürasyonların oluşturulabildiği tasarıma sahip olduğuna işaret eden Görgüç, "Modüler tasarım yaklaşımı, farklı konfigürasyonlar için ortak gövde yapısı ve ortak alt sistemler kullanılabilmesini sağlıyor. Bu aracımız için de dünyadaki mevcut ihtiyaç ve alımları takip ediyoruz." dedi.

- "Orta sınıf tank için ideal"

Serdar Görgüç, Tulpar platformuyla geliştirdikleri orta sınıf tank çözümüne ilişkin de bilgi verdi.

Tulpar'ın orta sınıf tank için de ideal bir platform olma özelliği taşıdığını vurgulayan Görgüç, "Bu anlamda Tulpar'ın testlerdeki performansı ve potansiyel kullanıcılar tarafından gelen geri bildirimler oldukça memnun edici. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi savunma sanayisi alanındaki araç talepleri ve beraberinde gelen alım süreçleri uzun sürelere yayılabiliyor. Önümüzdeki dönemde ihracat anlamında olumlu gelişmeler olmasını umut ediyoruz." diye konuştu.