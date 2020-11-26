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Savunma

Zirkon sesten 8 kat hızlı giderek 450 km mesafeden hedefi vurdu

Rusya'nın geliştirdiği hipersonik füze Zirkon'un, hedefe sesten 8 kat hızlı (Mach 8) yol alarak, 450 km'deki hedefi vurduğu belirtildi.

star.com.tr26 Kasım 2020 Perşembe 15:53 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:56
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Beyaz Denizi'nden fırlatılan bir Zirkon hipersonik füzesi, 450 km mesafedeki bir hedefi başarıyla vurdu. Füze hedefe doğru ilerlerken Mach 8'in üzerine çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaydedilen verilere göre, Zirkon hipersonik anti-gemi füzesi 450 km mesafedeki bir deniz hedefini başarıyla vurdu. Füzenin hızı, fırlatıldıktan sonra Mach 8'in üzerine kadar çıktı.

İlk kez 2011 yılı başlarında Savunma Bakan Yardımcısı Vladimir Popovkin tarafından planları duyurulan Zirkon, testlerine ilk kez ocak ayı başında Beyaz Denizi'nde 500 kilometreden fazla uzaklıktaki bir hedefe atış yaparak başlamıştı.

star.com.tr

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