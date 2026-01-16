İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2822
  • EURO
    50,2874
  • ALTIN
    6413
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Zirvede savunma sanayi devi TUSAŞ var! Tam 51,5 milyon lira olarak açıklandı
Savunma

Zirvede savunma sanayi devi TUSAŞ var! Tam 51,5 milyon lira olarak açıklandı

'Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 500 Şirketi-Ar-Ge 500 2024' araştırma sonuçları belli oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ar-Ge harcamaları ve proje kapasitesiyle Türkiye Ar-Ge sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Şirketin, yürüttüğü projelerle Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisinde küresel rekabet gücünü artırmayı ve yerli-milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürdüğü ifade edildi.

IHA16 Ocak 2026 Cuma 17:42 - Güncelleme:
Zirvede savunma sanayi devi TUSAŞ var! Tam 51,5 milyon lira olarak açıklandı
ABONE OL

Ekonomi ve İş Kültürü Portalı TurkishTime tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 500 Şirketi - Ar-Ge 500 2024" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları sıralamasında ilk sıradaki konumunu sürdürdü.

Faaliyetlerini 102 Ar-Ge projesiyle sürdüren TUSAŞ, 4 bin 855 kişilik Ar-Ge istihdamı ve 51,5 milyon liralık Ar-Ge harcamasıyla Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesine yön veren şirketler arasında yer aldı.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME HEDEFİ

Ar-Ge'yi stratejik bir büyüme alanı olarak ele alan TUSAŞ, havacılık ve uzay alanındaki mühendislik yetkinliğini ileri taşımayı ve yüksek katma değerli teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, yürüttüğü projelerle Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisinde küresel rekabet gücünü artırmayı ve yerli-milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.