Elektroland Defence, milli imkanlarla geliştirdiği çok maksatlı insansız kara aracı "GÖKBÖRÜ"yü SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkardı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, milli imkanlarla geliştirilen yerli ve çok maksatlı insansız kara aracı GÖKBÖRÜ tanıtıldı. Saatte 30 kilometre hıza ulaşabilen GÖKBÖRÜ, 800 kilogram taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.

Yüzde 70 dik eğim ve yüzde 45 yan eğimde görev yapabilen GÖKBÖRÜ, ön, arka, sağ ve sol bağımsız teker grupları sayesinde zorlu arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti sunuyor.

Engebeli ve dengesiz arazilerde dahi yük (payload) bölümünü sabit tutabilen sistem, farklı operasyonel ihtiyaçlara etkin çözümler sağlıyor.

Elektroland Defence Genel Müdürü Ferhat Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye savunma sanayisi sektörünün diğer sektörlerle entegre çalışabildiğini ifade etti.

Uğur, şöyle konuştu:

"Bizim amacımız, etkin, üretim maliyetleri düşük ve çok kullanıcılığa hitap edebilecek, çok fonksiyonlu sistemler üretmek. Bugün lansmanını yaptığımız GÖKBÖRÜ böyle bir sistem. Savunma Sanayii Başkanlığının etkisiyle birlikte gelişen sektörün artık sivil alanlara da kayması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü savunmamız gereken o kadar çok şeyimiz var ki ormanlarımız var, kıyılarımız var, tarımsal arazilerimiz var. Bu yüzden burada elde ettiğimiz tecrübe ve birikimle diğer sektörleri de kapsayacak şekilde etkin maliyetli robotlar üretmek istiyoruz."

GÖKBÖRÜ, HER TÜRLÜ ARAZİDE GÖREV YAPABİLECEK BİR YAPIDA

Uğur, bugün NASA'nın Mars'a gönderdiği bir robot sistemi bulunduğuna işare ederek, "O robot sistemindeki 'Artılar ve eksiler nedir?' hepsini değerlendirdik. Aynı mekanizma yapısıyla ama üzerine kendi patentimiz ürünümüzü de bir eklenti yaparak daha fonksiyonel bir halde ülkenin coğrafi koşullarına dağ, çamur, çöl, orman, her ortamda gidebilecek bir yapıya dönüştürdük." diye konuştu.

GÖKBÖRÜ 6x6 insansız kara aracının maliyet etkin olduğunu dile getiren Uğur, "Bugün tarım alanında kullanılacak bir araç fiyatından daha ucuza alabilirsiniz. Üzerinde yük taşıyabilirsiniz. Çok amaçlı yük taşıma platformu gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz savunma alanında, isterseniz tarım alanında, isterseniz arama kurtarma ekibinde, her yerde faaliyet gösterecek şekilde yapılıyor." dedi.

Uğur, sistemin hasar alsa dahi hızlıca onarılıp yeniden sahaya sürülebildiğini, bunun da yazılım, donanım, elektronik ve mekanik tüm sistemlerin yerli imkanlarla geliştirilmesinden kaynaklandığını, bu yaklaşımın operasyonel süreklilik ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından kritik olduğunu ifade etti.

GÖKBÖRÜ'ye yurt dışından talep olduğunu söyleyen Uğur, şöyle devam etti:

"Bu fuarın en büyük özelliklerinden biri de o oldu. Yakın ülkelerden birine ama Avrupa tarafındaki ülkelerden biriyle 30 adetlik bir anlaşma aşamasına geldik. Bu fuarda buldular bizi. Onların da böyle bir arayışı varmış. Maliyet etkin, çok kullanıma yönelik ve istenilen şekilde adapte olabilecek şekilde bir sistem arıyorlardı ve araştırdıklarında, gelip testlerini gördüklerinde bu işin bununla çözüldüğüne ikna oldular. Şimdi sipariş bekliyoruz. Bu sipariş bizim şirketimiz için değil, bu ülke için. Çünkü yurt dışına ne kadar ihracat yaparsak, ülkemize ne kadar para getirebilirsek, teknolojiyi nasıl geliştirebilirsek, insan kaynaklarımızı nasıl doğru yönlendirebilirsek, hava araçlarındaki başarı kara araçlarında da olacak."

"BİZ KARACI BİR MİLLETİZ, KARAYI BİZ BİLİRİZ"

Uğur, dünyada konseptin değiştiğini, kara araçlarının modernize olduğunu ve insansız sistemlerin ön plana çıktığını, kara araçlarında Türkiye'nin dünyanın en ileri ülkesi olduğunu söyledi.

Kara Araçları Daire Başkanlığı ve ordunun buna çok büyük önem verdiğini dile getiren Uğur, "Bugüne kadar yaptığımız testlerde biz bunu sahada denemek istiyoruz dediğimiz zaman hiçbir zorluk yaşamıyoruz. 'Görüş istiyoruz' dediğimiz zaman, bütün tecrübelerini aktaran deneyimli bir güvenlik gücümüz var bizim. 'Biz de bu böyle olursa şu daha iyi olacak' gibi oradan fikre ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

Uğur, bir laboratuvara kapanıp 4 bilim adamı, 5 mühendisle robot üretmediklerini, üretimi Türk milleti ile asker ve polisle beraber yaptıklarını belirterek, "O yüzden dünyanın en iyisi bu. Bundan daha iyisi olacak mı? Olacak. Yine bir Türk firması yapacak. Belki biz yapacağız, belki başka bir Türk firması yapacak. En iyisi de yine böyle olacak. Başka türlü olmaz zaten. Çünkü biz karacı bir milletiz, karayı biz biliriz." dedi.

