Zorunlu askerlik getirilmişti! Kadın asker sayısı rekor kırdı

str.com.tr 27 Temmuz 2021 Salı 11:55 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 11:55

Şartlara uyan tüm bireylerin zorunlu askerlik görevine alındığı Norveç'te, kararın alındığı 2015 yılından beri silahlı kuvvetlerdeki kadınların yüzdesi istikrarlı bir şekilde artış kaydetti.



Son alımlarda, deniz ve hava kuvvetlerine yeni katılan 1.081 kişiden yüzde 46'sı, yani neredeyse yarısı kadın. Sadece hava kuvvetlerine katılan kadınların oranı ise yüzde 60...

KNM Harald Haarfagre askeri üssünün komutanı Ronny Kristoffersen, ulusal yayın kuruluşu NRK'ya verdiği demeçte, "Bu gerçekten iyi. Ordudaki kadınlar daha fazla çeşitlilik sağlıyor. Çok fazla bilgi ve deneyime sahip oluyorlar. Kadın ve erkeklerin dağılımı Silahlı Kuvvetler için daha iyi bir öğrenme ortamı sağlıyor." dedi.

Silahlı Kuvvetler, kadın ve erkek askerlerin eşit dağılımını sağlamayı hedefliyor, ancak bunu başarmak için kadınlara yönelik fiziksel talepler azaltıldı.

Norveç Savunma Koleji'nde Doçent olan Anders Aandstad'a göre, orduda kadın ve erkeklerin eşit dağılımının sayısız avantajı var, ancak aynı zamanda fiziksel kapasiteyi de etkileyebilir.

Aandstad, "Savaşı yürütme şeklimiz değişti. Aynı fiziksel gereksinimlere ihtiyaç duymayan daha birçok görev var." dedi.

Hava kuvvetlerine yeni katılan kadın askerlerin oranının yüzde 60 olmasına şaşırarak bazı olumsuz sonuçlara karşı uyarılarda bulunan Aandstad, "Fiziksel gereksinimleri yüksek birçok pozisyon varsa, bu kadar yüksek oranda kadın, başka birçok avantaj olmasına rağmen fiziksel bir dezavantaj olabilir." dedi.

Kristoffersen ise fiziksel koşullardaki farklılıkların farkında, ancak bunların bir sorun olmadığını savunuyor.

"Kadınlar ve erkekler arasında farklılıklar var, ancak gruplar halinde çalışıyoruz ve orada kadınlar ve erkekler birbirini tamamlıyor."

Şu an itibariyle, Norveç'in askeri personelinin yüzde 19'u kadın. Bu oran bazı ordu kollarında daha da yüksek.

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