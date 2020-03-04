04 Mart 2020 Çarşamba 15:44 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 15:44

Contact Film Works ve BKM’nin ortak yapımcılığını üstlendiği, Ezel Akay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu 9 Kere Leyla filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. 9 Kere Leyla fragmanı yayınlandı mı? 9 Kere Leyla ne zaman vizyonda, konusu ne? gibi sorurların yanıtları merak konusu oldu. Oyuncu kadrosu ile heyecan yaratan filmin yeni teaser’ı yayınladı. Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’u bir araya getiren 9 Kere Leyla filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

9 KERE LEYLA FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosu ile heyecan yaratan filmin yeni teaser’ı yayınladı.

9 KERE LEYLA TEASER İÇİN TIKLAYINIZ

9 KERE LEYLA NE ZAMAN VİZYONDA?

Ezel Akay’ın heyecanla beklenen son filmi ‘9 Kere Leyla’dan yeni teaser yayınlandı. Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’u bir araya getiren film 20 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

9 KERE LEYLA KONUSU NE?

Leyla ve Adem'in yıllardır mutlu giden bir evliliği vardır. Ancak bir süre sonra evllilikleri bir çıkmaza girer. Onların evliliklerindeki heyecan artık yok olmuştur ve Adem kalbinin yeniden atmasına neden olan bir sevdaya düşer. Bu dönemde karşısına çıkan Nergis adındaki kadına aşık olan Adem, Nergis'ten başka kimseyi düşünemez olur. Ancak Adem'in aklını başından alan Nergis'in kurduğu tek kişilik dünyadan başka bir hayata geçmeye niyeti yoktur.

9 KERE LEYLA OYUNCULARI KİMLER?

9 Kere Leyla filminde; Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy gibi isimler yer alıyor.