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Sinema

Arabesk filmi ne zaman çekildi? Arabesk filmi konusu ve başrol oyuncuları

Arabesk filmi ne zaman çekildi? Arabesk filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler? soruları arama motorlarında sıkça aranan konular arasında yer alıyor. 1989 yılında vizyona giren başrollerinde Müjde Ar ve Şener Şen'in yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. İşte, Arabesk filmi hakkında detaylar

22 Şubat 2020 Cumartesi  15:48 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 15:48

1989 yılında vizyona giren başrollerinde Müjde Ar ve Şener Şen'in yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor.

 ARABESK FİLMİ KONUSU

Köy ağasının kızı Müjde’ye deliler gibi aşık olan Şener, aşkına karşılık bulsa da aralarında bir engel vardır: Müjde’nin babası, bu evliliğe karşıdır! Bir yanlış anlaşılma sonucunda aşkından vazgeçen Müjde başka biriyle evlenmek zorunda kalıyor. Bu yüzden İstanbul’a göçen Şener’i ise ilginç bir talih bekliyor!

Türk sinemasının en değerli yönetmenlerinden Ertem Eğilmez’in son yapıtı olan Arabesk, sinema tarihimizin öncül filmlerinden biridir. Absürt sinema dilinin ilk örneklerinden biri olan film, dönemin sinemasında hüküm süren arabesk furyasını akılcı bir mizahla yererken, başrollerindeki Uğur Yücel, Şener Şen ve Müjde Ar’ın olağanüstü performanslarına ev sahipliği yapıyor.

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