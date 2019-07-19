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Ayla'nın ‘diplomatik’ yolculuğu İspanya’da

2017 yılından bu yana 12 ülkede gösterilen Ayla İspanya’da 22 kentte vizyona giriyor.

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İspanya’nın 22 kentinde hafta sonu gösterime girecek “Ayla” filminin tanıtımı Madrid’de yapıldı.  Matadero Cineteca sinema salonundaki gösterime, Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Güney Kore’nin Madrid Büyükelçisi Hong-joo Chun’un yanı sıra diplomasi ve iş dünyasından temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı. 

Büyükelçi Erginay, burada yaptığı konuşmada, Korelilerin Türk askerlerine “Kutup Yıldızı” adını taktıklarını hatırlatarak, “Kutup yıldızlarının Kore halkıyla Türk halkı arasında kurduğu ve tarihte çok az millete nasip olan kan kardeşlik bağı, birbirinden 7 bin 740 kilometre uzaktaki halklarımızın her zaman birbirinin aklında ve kalbinde ayrı yer tutmasına neden olmuştur” ifadelerini kullandı. Güney Kore Büyükelçisi Chun da birbirlerine çok uzak olsalar da Türkiye ve Güney Kore halkı arasında çok sıkı bağ bulunduğunu ve bunun daha da gelişeceğine inandığını söyledi. 

22 kentte 30 sinemada  

Gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan ve ilk 2017’de gösterime giren “Ayla” filmi, bu zamana kadar Türkiye ve Güney Kore dışında Belçika, Fransa, İngiltere, Almanya, Katar, Kazakistan, Avusturya, Danimarka, İsveç, Azerbaycan ve Hollanda’da gösterime girmiş ve 6 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.      

Uluslararası birçok festivale katılan ve ödül alan “Ayla” filmi, İspanya’da cuma gününden itibaren 22 kentte 30 sinemada gösterime girecek.  

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