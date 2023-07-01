Margot Robbie'nin oyuncak bebek Barbie'yi canlandırdığı ve Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği "Barbie" filmi için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Greta Gerwi'in, senaryosunu ise Noah Baumbach'ın kaleme aldığı film büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. Peki Barbie filmi ne zaman çıkıyor? Barbie filmi Türkiye'de vizyona girecek mi? İşte filmin vizyon tarihi

BARBİE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?



Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği Barbie filminin vizyon tarihi belli oldu. Margot Robbie'nin Barbie'yi Ryan Gosling'in ise Ken'i canlandırdığı Barbie filmi 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

Filmde ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceralar anlatılacak.

Filmin kadrosunda ayrıca Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera ve Alexandra Shipp gibi isimler yer alıyor.

BARBİE FİLMİ TÜRKİYE'DE VİZYONA GİRECEK Mİ?



Barbie filmi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aynı tarihte vizyona girecek.

BARBİE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Filmde Barbie karakterine "Ben,Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor.