'Cihangir Cumhuriyeti', TRT Tabii platformunda izleyicilerle buluşuyor

Dizi, Cihangir'de yaşayan oyuncuların, yazarların ve yönetmenlerin hayatlarına ve mücadelelerine odaklanıyor. Sinema ve dizi dünyasındaki müesses nizamı, kültürel iktidar tartışmalarını ve sektördeki görünmeyen kuralları eleştirel bir dille ele alıyor.

"Cihangir Cumhuriyeti", birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiriyor:

Tuba Ünsal, Kaan Taşaner, Ali İpin, Serhat Tutumluer, Seda Akman, Özlem Conker, Sema Şimşek, Serkan Ercan, Ozan Çelik, Nazan Diper, Ege Aydan, Selen Uçer, Sinan Albayrak

Yönetmen: Mustafa Kara

Senaryo: Akın Aksu

Görüntü Yönetmeni: Orçun Özkılınç

"Cihangir Cumhuriyeti", sinema ve dizi sektörünün iç yüzüne yeni bir bakış açısı sunuyor. Dizi, sektördeki güç ilişkilerini, entrikaları ve sanatçıların mücadelelerini mizahi bir dille anlatırken, eğlence sektörünün devamlılığı için ödenen bedelleri gözler önüne seriyor.