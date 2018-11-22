Deliler filmi ne zaman vizyona girecek fragman izle Deliler filmi oyuncuları ve konusu nedir

Deliler filmi ne zaman vizyona girecek? Deliler filmi fragman izle! Deliler filmi oyuncuları ve konusu nedir? Film severleri ekrana kilitleyecek olan Deliler filminin konusu nedir, Deliler kimdir, Deliler filmi oyuncuları kimlerdir? Merak ediliyor. Osmanlı’da Deliler kimdir? Gündemde yer alan Deliler filmi sinemaseverlerle buluşmayı bekliyor. Osmanlı ordusunun özel kuvvetleri olan 'Deliler'i, ilk kez beyazperdeye taşıyan ‘Deliler Fatih’in Fermanı’ filminin fragmanı yayınlandı. Fragmanıyla dikkat çeken filmin oyuncuları oldukça iddialı... 23 Kasım’da vizyona girecek ‘Deliler Fatih'in Fermanı’ filminin oyuncuları Erkan Petekkaya, İsmail Filiz, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu, Namık Rüstemhanlı, Berat Efe Parlar ve yönetmen Osman Kaya'nın katılımıyla düzenlenen fragman lansmanı Kanyon’daki Cinemaximum’da gerçekleştirildi. Deliler, Osmanlı kara ordusunda görevli bir askeri birliğin ismidir. ‘Deli’ adı verilen süvarilerden oluşan bu birlik, adını savaşlarda üstün cesaret göstermeleri ve farklı giyinme şekilleri sebebiyle almıştır. Gözünü budaktan sakınmayan yürekli ve korkusuz kişiler oldukları için efsanevi bir ünleri olan ‘Deliler’, talimlerini ıslatılmış mermer üzerine çıplak elle tokat atarak yaparlardı. Osmanlı tokadı, ‘Deliler’in güçlerinden çıkmış bir kavramdır. İşte merak edilen Deliler filmi konusu oyuncuları ve fragmanı star.com.tr’de…

DELİLER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

23 Kasım'da vizyona girecek ‘Deliler Fatih’in Fermanı' filminin oyuncuları Erkan Petekkaya, İsmail Filiz, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu, Namık Rüstemhanlı, Berat Efe Parlar ve yönetmen Osman Kaya’nın katılımıyla düzenlenen fragman lansmanı Kanyon'daki Cinemaximum'da gerçekleştirildi.

DELİLER FİLMİ FRAGMANI

DELİLER EĞRİ PALA VE KALKAN KULLANIRDI

Delilerin en önemli özelliği, en ön saflarda savaşarak orduya kılavuzluk yapmasıdır. Deliler silah olarak eğri pala, kalkan, mızrak ve bozdoğan taşıyan Deliler, başlarına pars ya da benekli sırtlan derisinden yapılmış tüylü bir miğfer giyerlerdi.

Kalkanlarını da yine kuş tüyleriyle süsleyen Delilerin giysileri aslan, kaplan ve tilki postundan, şalvarları da ayı ya da kurt derisindendi. Ayaklarına ise “serhatlik” denen sivri burunlu mahmuzlu bir çizme giyerlerdi.

Üzerlerine ayı, pars, aslan veya sırtlan postundan kılları dışarıda şalvarlar giyerlerdi. Bayraklarında “Kaderde ne varsa o gelir başa” yazılıydı. Sonradan giysilerinde değişiklik yapıldı, 17. yüzyıldan itibaren başlarına bir arşın uzunluğunda siyah kuzu derisinden üstü sarıklı bir kalpak giymeye başladılar.

Delilerin çoğunluğu Türk’tür ve Rumeli’de yaşayan halklar arasından seçilmişlerdir. Türkler, Boşnaklar, Hırvatlar, ve diğer Slav halklarından oluşturulan Osmanlı birlikleri, Rumeli beylerbeyi ve serhat beylerinin maiyet askerleri arasında yer alırlar. Bu askerler Serhadkulu isimli askerler arasında yer almışlardır.

18. YÜZYILDA DAĞITILDILAR

16. yüzyılda Deliler Rumeli beylerbeyi, Semendere ve Bosna sancak beylerinin yönetiminde, 17. yüzyılın sonlarından itibaren de Anadolu vezir ve beylerbeylerinin yönetimi altında olmuşlardır. Altmışar kişilik “bayrak” adı verilen ocaklara ayrılmışlar, seferlerde “Delibaşı” adı verilen komutanları tarafından yönetilmişlerdir.

18. yüzyılda bozulmaları sonucu yönetimi altındaki beylerbeyinin görevden alınması sonucu görevlerini kaybetmişlerdir. Bu süreçten sonra köylere saldırmaya başlamışlar, eşkıyalık faaliyetleri sebebiyle 1829’da II. Mahmut tarafından dağıtılmışlardır.

OSMANLI TOKADI

Bir rivayete göre de ıslatılmış mermer üzerine çıplak elle tokat atarak talim ederlerdi. İri yarı adamların ellerinde sadece bir kalkanla ve dahi kimi zaman o bile olmaksızın üzerlerine saldırdığını gören düşman askeri ne olduğunu anlayamadan, mermere meydan okuyan meşhur Osmanlı tokadıyla karşı karşıya gelir, ve bunun nasıl bir şey olduğunu anladığında ya ölü ya da artık savaşamayacak denli sakat bir asker olurdu. Osmanlı tokadı kavramı buradan çıkmıştır.

DELİLER FİLMİ KONUSU

Osmanlı İmparatorluğu’nun Deliler'i vizyon tarihini aldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyayı titreten ordusunun fedaileri olarak anılan “Deliler”in tarihin tozlu sayfaları arasından yeniden dirilmeyi başaran hikayesi, 23 Kasım 2018 tarihinde seyircilerin karşısına çıkacak. Cem Uçan’ın 8 yıldır üzerinde çalıştığı, son 2 yıldır prodüksiyon hazırlıkları gerçekleşen "Deliler", Osman Kaya yönetmenliğinde hayata geçiriliyor. Cem Uçak filmin hem yapımcılığını hem de başrollerinden birini üstlenirken, kadroda Gökkurt'u Cem Uçan'ın, Aşgar'ı İsmail Filiz'in oynadığı filmde Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş’i Erkan Petekkaya oynuyor, Fatih Sultan Mehmet’i de Rüzgar Aksoy canlandırıyor.

DELİLER FİLMİ OYUNCU KADROSU

Filmde Nur Fettahoğlu, Demet Tuncer, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Pala, Batın Uçan da yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet’in babası 2. Murat, Eflak topraklarını fethettiği zaman, Romanya Kralı Osmanlı ordusuna direnmemeyi seçer. Toprağı yönetmek için yetki veren 2. Murat, teminat olarak da Romanya Kralı'nın 2 oğlunu alır. Kardeşler Vlad ve Radu, çocukluklarını Fatih Sultan Mehmet’le beraber Edirne Sarayı’nda geçirirler. 2. Murat ve Romanya Kralı öldükten sonra, Vlad, Fatih Sultan Mehmet tarafından Eflak’a Voyvoda olarak atanır. Küçüklüğünden beri içinde derin bir şiddet barındıran Vlad, orada Vatikan’ın ve Ejder Tarikatı’nın yönlendirmeleri ve dikteleriyle Fatih Sultan Mehmet’e karşı çok büyük bir kin ve nefret beslemeye başlar. Vlad, 23.734 Türkmen, Boşnak, Sırp, Arnavut ve Bulgar kazığa oturttuğunu kendi beyan edince, Fatih Sultan Mehmet durumun sebebini öğrenmek için kendi habercisini gönderir. Vlad, gönderilen habercinin de başına sarığını çakıp geri gönderince, Fatih Sultan Mehmet de bu olayı çözmeleri için Deliler’i görevlendirir...

HANGİ SİNEMA SALONLARINDA OYNAYACAK

Şu an için bu konuya ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Detaylı bilgilere erişim sağlandığında sitemizde yayınlanacaktır. Yalnızca yiğitlik, korkusuzluk ve savaş sırasındaki önemli mücadeleleriyle değil, giyimleri, savaş tarzları ve üstlendikleri misyonla da Türk askeri tarihinin en ilginç ve en korkunç görünümlü askeri yapılanması olan “Deliler” 15. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan çılgın bir birlik olarak karşımızda durmaktadır. Tabiri caizse yalnızca düşmana değil dosta dahi korku salan bu askeri zümreyi birlikte tanıyalım.

DELİLER TARİH SAHNESİNE ÇIKIYOR

Gerek kılık kıyafetleriyle gerekse de cesaretleriyle savaş meydanlarında korku salan(Dosta düşmana fark etmeden) “Deli” birliklerinin ortaya çıktığı ilk tarihe dair net bir bilgi mevcut değilse de 15. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıktıkları ve esas itibariyle 16. yüzyılda devlet tarafından istihdam edildikleri bilinmektedir. Adlarına yaraşır şekilde savaşan bu savaşçı grubun Osmanlı tarihinde savaş yeteneklerini sergilediği ilk muharebe, 1444 yılında Papalık önderliğindeki Haçlılara karşı yapılan Varna Savaşıdır. Bu tarihten itibaren Osmanlı tarihinde iyice yer edinen “Deliller” birer bölük halinde beylerin çevresindeki muhafız birlikler olma sürecine evrildi, sonraları ise sayılarının artması üzerine korkunç bir savaş unsuru haline dönüştü. Bazı tarihçiler tarafından gönüllü serhat kulu olarak görülen Deliler, 19. yüzyıla kadar önemli bir savaş unsuru olarak hizmet verdi. II. Mahmud’un reformlarıyla beraber merkeziyetçi politikanın gereği 1829 yılında bu efsanevi grup lağvedilerek tarihin tozlu raflarına kaldırıldı.

NASIL “DELİ” OLUNURDU?

Eğer bu soruyu konumuz dışında sormuş olsaydık herkesin farklı bir cevabı olabilirdi. Ancak Osmanlı askeri tarihinin en enteresan birliği olan “Deliler”e mensup olabilmek için elbette ki izlenilmesi gereken belirli bir yol mevcuttu. Deli olmak isteyen gençler öncelikle “zobu” adı verilen ağalardan birine verilip yetiştirilirdi. Bu süreçte ocağın usulünü, kaidelerini ve deli olmanın incelikleri öğretilirdi. Eğer kişi Deli olma hususunda kendini ispatlarsa, devlete hizmet edeceğine ve hiçbir kavgadan dönmeyeceğine dair cesurca sözler verirdi. Tüm bu aşamalardan geçen deli adayına, törende deli kalpağı giydirilir ve “ağa çırağı” olarak deftere kaydedilirdi. Zamanla sırası gelen deli gençler rütbe alır ve yükselirdi. Ancak verdiği sözü tutamayanlar ise perişan edilircesine görevden alınır, keçe külahı giydirilir ve rezil edilene kadar teşhir edildikten sonra ocaktan kovulurdu.

PEKİ NEYDİ BU DELİLER'İN GÖREVLERİ?

Türk askeri tarihinin en korkunç görüntüsüne sahip bir askeri grubun elbette ki görevi sıradan olamazdı. Bu yönüyle Deliler’in görüntüsünü ve savaş yeteneklerini kullanabileceği özel görevleri olmalıydı. Bu anlamda Osmanlı ordusunun önünde ilerleyen Deliler'in en önemli görevi düşmanın moralini ve psikolojisini bozmaktı. Kendilerini gören düşmanlar tarafından "in midir cin midir" şeklinde tanımlamaya dair donuk kaldıkları sırada ilk darbeyi indirip düşmana dehşet salmaları önemli meziyetlerindendi. Bunun yanı sıra serhat kulu olan Deliler, sınırlarda düşman tecavüzlerini, akınları önler ve karşı akınlar düzenleyerek bir nevi akıncı misyonu da üstlenirlerdi. Para ve mülkiyetten ziyade padişaha gönül bağıyla bağlı olan Deliler, sadakatin öne çıktığı önemli bir oluşumdu.

ADLARINA YARAŞIR ŞEKİLDE GİYİNİRLERDİ

Deli adıyla anılan bir savaş birliğindeki askerlerin normal giyinmesi elbette ki beklenemezdi. Görünüşleriyle bırakın düşmanı dosta dahi korku salan bu birlik mensubu kişiler, vücutlarını özellikle leopar ve çeşitli derilerden bir üstlük ile sararlardı. Bindikleri atları ise kendileri kadar dehşet verici hale getirilip, başından kuyruklarına kadar devasa hayvan derileriyle kaplanırdı. Bu Deli atların kuyrukları ise parlak ve dikkat çekici renklerle boyanırdı. Sarık ve miğfer gibi askerin mutlaka kullanması gereken koruma giysilerinin yerine başlarına her yeri alacalı ve her yeri garip tüylerle kaplı kalpaklar kullanırlardı. Kanatlarını açmış kartalın görüntüsünü veren tüyler, hafif ve küçük kalkanlarını da süslüyordu. Cesaretin doruklarında gezen Deliler, sadece mızrak ve kılıç taşıyorlardı. Savunmaymış, kalkanmış hiç önemsemeden sadece hücumu düşünüyorlardı. Gelen darbelerden kendilerini korumak için ne cebeleri, ne de bacak zırhları vardı, mahmuzları ise pırıl pırıl parlardı.

YENİÇERİLERİN AKSİNE HZ. ÖMER’E GÖNÜLDEN BAĞLILARDI

Deliler, savaş meydanlarında gösterdikleri cesaret, bileklerindeki güç ve silah kullanma yetenekleriyle cesareti ve savaşçılığını kendilerine benzettikleri Hz. Ömer’e gönülden bağlılardı. Bu sebeple “Kalpaklarımız Emirü’l-mü’minün Hz. Ömer’in çizmesinin koncuğudur, ocağımız müşarünileyh efendimize mensuptur.” cümlesi, dillerinden düşmeyen bir duaya dönüşmüştü. Osmanlı askeri zümrelerinde başta Bektaşilik öğretilerine bağlı olan Yeniçeriler olmak üzere farklı gruplar Hz. Ali’ye bağlı olmasına rağmen Deliler’in Hz. Ömer’e bağlı olması dikkat çekicidir

YAKIN SAVAŞTA EN BÜYÜK SİLAHLARI “OSMANLI TOKATI”YDI

Delilerin kendileri kadar tokat meselesi de oldukça meşhurdur. Ağır silahlar yerine piyade silahları ve zıhlarını kullanan Deliler’in yakın savaştaki en önemli silahları belki de tokatlarıydı. Bir rivayete göre Osmanlı tokadının mucidi görülen Deliler, ellerini kuvvetlendirmek adına mermerleri tokatlayarak ellerini güçlendirirlerdi. Savaş sırasında tokat atarak at devirdikleri ve düşman öldürdükleri ise çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir.