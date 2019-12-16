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Göbeklitepe ilk kez sinema filmine konu oldu: Rafadan Tayfa zaman tünelinde

Rafadan Tayfa’nın devam filmi 27 Aralık’ta gösterime girecek. Yönetmen İsmail Fidan: Rafadan Tayfa 12 bin yıl öncesine gidecek ve Göbeklitepe’nin nasıl inşa edildiğini anlatacak.

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Türk yapımı çizgi film serisi Rafadan Tayfa’nın yeni macerası, “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” 27 Aralık’ta sinemalarda olacak. Rafadan Tayfa’nın yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, 2014’te yayınlanmaya başlanan Rafadan Tayfa’nın, çocukların sevgisini kazandığını ve birçok başarı elde ettiğini söyledi. 

EN BÜYÜK MACERA

Rafadan Tayfa Göbeklitepe ile Göbeklitepe ilk kez sinema filmine konu olacağını dile getiren Fidan, her yaştan sinemaseverin Rafadan Tayfa’nın yeni macerasını keyifle izleyebileceğini belirterek, “Bu filmimiz, Rafadan Tayfa’nın en büyük macerası olacak. Tüm dünyanın gözü şu an Göbeklitepe’de, Şanlıurfa’da. Çünkü Göbeklitepe insanlığın sıfır noktası. Maalesef şu an ülkemizde bu konuda yeterince farkındalık yok. O yüzden biz buraya dikkat çekmek istiyoruz.” diye konuştu.      

NASIL İNŞA EDİLDİ?

Filme ilişkin ayrıntıları da paylaşan Fidan, “Rafadan Tayfa’nın bir kısmı 12 bin yıl öncesine gidecek ve Göbeklitepe’nin nasıl inşa edildiğini, nasıl oluştuğunu, bugüne nasıl geldiğini anlatacak.” ifadesini kullandı.

Göbeklitepe’nin farkında mıyız?

Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan Göbeklitepe hakkında ülkemizde yeterince farkındalık olmadığını dile getiren yönetmen İsmail Fidan, Rafadan Tayfa ile farkındalık oluşmasına katkı sağlamak istediklerini söyledi. 

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