29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6971
  • 6,2576
  • 276.634
  • 102784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SİNEMA

  1. Haberler
  2. Sinema

'Görülmüştür' vizyonda

Hapishanede çok uzun yıllardır artık rutin bir güvenlik kontrolüne dönüşen mahkum mektuplarının okunması ve sonrasında da ‘sakıncalı bölümlerin’ sansürlenmesi edebiyattan sonra sinemaya da ilham oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu uygulamadan yola çıkarak sinema dünyasını kuran “Görülmüştür” filmi, yazar olmak isteyen Zakir adlı İnfaz Koruma Memuru’nun gördüğü bir fotoğraftaki kadına aşık olmasını anlatıyor. 54. Karlovy Vary Film Festivali’nde, Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Birliği FEDEORA tarafından en iyi film seçilen “Görülmüştür” fotoğraftaki kadına aşk teması ile akıllara Türk sinemasının klasiği sayılan Metin Erksan’ın “Sevmek Zamanı” filmini getirse de, sinema dokusu ile izleyiciye daha farklı bir yol çiziyor. Berkay Ateş, Saadet Işıl Atasoy, Erdem Şenocak gibi oyuncuların yer aldığı filmde Selma karakterine aşık olan Zakir’in dokunaklı hikâyesi ele alınıyor. Senaryosunu da Serhat Karaaslan’ın yazdığı ve eleştirmenlerinden olumlu not alan “Görülmüştür”, Cinetech, Fitaş, Cinemapark ve Cinemaximum’da izleyicisiyle buluşuyor. 

TRT World´den Mısır´daki gösterilerin mimarıyla gizli röportaj

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AP'den İngiltere'nin Brexit teklifine ret

AP'den İngiltere'nin Brexit teklifine ret

Ukrayna Rus tanklarına karşı ABD'li 'Javelin' alıyor

Ukrayna Rus tanklarına karşı ABD'li 'Javelin' alıyor

Abdullah Avcı'dan istifa seslerine yanıt

Abdullah Avcı'dan istifa seslerine yanıt

NATO'dan Rusya açıklaması: Endişeliyiz

NATO'dan Rusya açıklaması: Endişeliyiz

Güney Kore'li şirket gözünü Türkiye'ye çevirdi

Güney Kore'li şirket gözünü Türkiye'ye çevirdi

Fırtına gruptaki ilk puanını aldı

Fırtına gruptaki ilk puanını aldı

ABD basını yazdı: Rusya'nın en güçlü uçağı...

ABD basını yazdı: Rusya'nın en güçlü uçağı...

Komşu 'yangın' yerine döndü! Ölü sayısı sürekli artıyor

Komşu 'yangın' yerine döndü! Ölü sayısı sürekli artıyor
 

POPÜLER HABERLER

Deprem sırasında en özel tahliye

Deprem sırasında en özel tahliye

Etnospor kapılarını açtı

Etnospor kapılarını açtı

Anbean görüntülendi: Hızla devam ediyor

Anbean görüntülendi: Hızla devam ediyor

Dev füze suyun altında çıktı! Komşuları tedirgin

Dev füze suyun altında çıktı! Komşuları tedirgin

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA