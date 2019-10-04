'Görülmüştür' vizyonda

Bu uygulamadan yola çıkarak sinema dünyasını kuran “Görülmüştür” filmi, yazar olmak isteyen Zakir adlı İnfaz Koruma Memuru’nun gördüğü bir fotoğraftaki kadına aşık olmasını anlatıyor. 54. Karlovy Vary Film Festivali’nde, Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Birliği FEDEORA tarafından en iyi film seçilen “Görülmüştür” fotoğraftaki kadına aşk teması ile akıllara Türk sinemasının klasiği sayılan Metin Erksan’ın “Sevmek Zamanı” filmini getirse de, sinema dokusu ile izleyiciye daha farklı bir yol çiziyor. Berkay Ateş, Saadet Işıl Atasoy, Erdem Şenocak gibi oyuncuların yer aldığı filmde Selma karakterine aşık olan Zakir’in dokunaklı hikâyesi ele alınıyor. Senaryosunu da Serhat Karaaslan’ın yazdığı ve eleştirmenlerinden olumlu not alan “Görülmüştür”, Cinetech, Fitaş, Cinemapark ve Cinemaximum’da izleyicisiyle buluşuyor.