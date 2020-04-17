Görünmeyen Misafir filmi izlenme rekoru kırdı! Görünmeyen Misafir filminin konusu ne?

17 Nisan 2020 Cuma 10:58 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 10:58

Görünmeyen Misafir filmi, senaryosuyla daha önce yapılan filmler arasında kurgu açısından en şaşırtıcı ve iyi filmlerden biri. Yönetmenliğini Oriol Paulo'nun yaptığı Görünmeyen Misafir, son dönem İspanyol filmleri arasında en sevilenlerden birisi olmuştu. Peki Görünmeyen Misafir filminin konusu ne? Görünmeyen Misafir filminde hangi kim oynuyor? Kesinlikle izlemeye değer olan sürükleyici bir film olan Görünmeyen Misafir hakkında detaylar…

Dün akşam TRT1 ekranlarında yayınlanan Görünmeyen Misafir filmi izleyenler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Varlıklı bir iş adamı Adrian Doria’nın Asya pazarı ile yaptığı işbirliği ve ticari anlaşmalar sayesinde yılın adamı seçilmesinin ardından bir otel odasında yanında sevgilisinin cesedi ile yakalanarak tutuklanması ile başlayan hikaye giderek gizemli bir hal alır. Dikkat çeken senaryosu ile izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımdaki tüm detayları sizler için haberimizde derledik.

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN KONUSU

Varlıklı bir iş adamı olan Adrián Doria, Asya pazarı ile yaptığı ticari anlaşmaları ve yüksek teknoloji şirketi sebebiyle ‘Yılın Adamı' olarak adlandırılmıştır. Bir dağ oteli odasında yanında fotoğrafçı sevgilisi Laura Vidal'ın cesedi dururken polis tarafından tutuklanır. Kendisine güvenilir bir savunma mekanizması oluşturmak için kendi avukatı Felix Leiva tarafından tavsiye edilen ve tanık hazırlama ile adli bildirimlerde uzman deneyimli bir avukat olan Virginia Goodman ile tanışır.

Adrian, Virginia'yla cinayet ve sevgilisi Laura ile ilişkisi hakkında konuşur. Her ikisi de Daniel Garrido adında bir adamın öldüğü araba kazasında yer almıştır. Laura'nın Daniel'in ölümü nedeniyle hapse girmekten kaçınmak için Laura'nın onu nasıl yönlendirdiğinden söz eder. Aynı zamanda avukatı Felix, olayların seyrini değiştirebilecek bir delil araştırmaktadır. Virginia ve Adrian, vaka hakkında konuşmalarını sürdürürler ama Adrian'ın ifadesinden ikna olmayan Virginia onu hikayesinin karanlık noktalarını açığa çıkarması için zorlar. Bulmacada gerçek ve yalan kolayca yer değiştirecektir.

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

2017 İspanyol yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Oriol Paulo oturuyor. Başrollerinde Mario Casas, Barbara Lennie, Jose Coronado, Francesc Orella, Paco Tous yer alıyor.