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Sinema

Harry Potter dizisi için tarih verildi! Oyuncu kadrosu belli oldu

HBO'nun merakla beklenen Harry Potter dizisi için oyuncu kadrosu nihayet açıklandı. J.K. Rowling'in ikonik kitap serisinden uyarlanan ve her sezonu bir kitaba odaklanacak olan dizi, yeni nesil oyuncularla Hogwarts'un büyülü dünyasını yeniden canlandıracak.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 21:22 - Güncelleme:
Harry Potter dizisi için tarih verildi! Oyuncu kadrosu belli oldu
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HBO, başroller için yapılan titiz bir seçme sürecinin ardından Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley rollerini genç yeteneklere emanet etti. 32.000'den fazla başvuru arasından seçilen üç oyuncu, Britanya kökenli ve 11 yaşında.

İşte Hogwarts'ın yeni yüzleri:

Harry Potter - Dominic McLaughlin

Hermione Granger - Arabella Stanton

Ron Weasley - Alastair Stout

Yapımcılar, bu üçlünün kitapların ruhunu ve hayranların beklentilerini karşılayacak bir kimya yakaladığını vurguladı. Seçmelerde özellikle oyuncuların yaşlarının kitaplara uygun olmasına ve Britanya kökenli olmalarına özen gösterildi. Film serisinde Harry Potter'ı Daniel Radcliffe, Hermione Granger'ı Emma Watson, ve Ron Weasley'i Rupert Grint canlandırmıştı.

Dizinin yetişkin karakterleri için de etkileyici bir oyuncu kadrosu şekilleniyor. Hogwarts'ın efsanevi profesörleri ve diğer önemli karakterler için seçilen isimler şöyle:

Albus Dumbledore - John Lithgow

Minerva McGonagall - Janet McTeer

Severus Snape - Paapa Essiedu

Rubeus Hagrid - Nick Frost

Argus Filch - Paul Whitehouse

Quirinus Quirrell - Luke Thallon

Ayrıca, Voldemort rolü için Cillian Murphy'nin adı güçlü bir şekilde anılıyor. Ancak HBO, bu rol için henüz resmi bir doğrulama yapmadı, bu da hayranlar arasında merakı daha da artırıyor.

7 KİTAP 7 SEZON

HBO'nun Harry Potter dizisi, J.K. Rowling'in yedi kitaplık serisini derinlemesine işleyecek. Her sezon, bir kitaba odaklanarak hikâyeyi detaylı bir şekilde anlatacak. İlk sezon, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nı konu edinecek ve Harry'nin Hogwarts'taki ilk yılını izleyicilere sunacak. Dizi, kitapların sadık bir uyarlaması olmayı amaçlıyor. Kitabın yazarı J.K. Rowling de projede yapımcı olarak yer alıyor ve uyarlamanın kitapların ruhuna sadık kalmasını sağlamak için aktif bir rol üstleniyor.

HAYRANLAR HEYECANLI

Duyurunun ardından sosyal medyada, özellikle X platformunda, hayranlar hem heyecanlarını hem de meraklarını dile getirdi. Genç oyuncuların seçimi, bazı hayranlar tarafından "cesur ve umut verici" olarak nitelendirilirken, yetişkin kadrodaki usta isimler büyük beğeni topladı. Cillian Murphy'nin Voldemort rolü için adı geçmesi ise tartışmaları alevlendirdi; bazıları Murphy'nin karizmatik ve ürkütücü bir Voldemort olabileceğini düşünürken, diğerleri bu rol için farklı bir isim bekliyor.

2026'DA YAYINDA

HBO, dizinin 2026'da Max platformunda yayınlanacağını doğruladı. Çekimlerin bu yıl içinde başlaması ve prodüksiyonun İngiltere'de gerçekleşmesi planlanıyor. Dizi, hem mevcut hayran kitlesini memnun etmeyi hem de yeni nesilleri büyücülük dünyasıyla tanıştırmayı hedefliyor.

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