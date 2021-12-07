7 Aralık 2021 Salı 11:26 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 11:26

Harry Potter'ın yeni filminden ilk tanıtım yayınlandı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan film serisinin yenisi Hogwarts'a dönüş için geri sayım başladı. İzleyicilerin, Harry Potter ekibini Hogwarts'ta yeniden göreceği 'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts'ın yayın tarihi de açıklandı. Buna göre Harry Potter 2022 ne zaman çıkacak? İşte merakla beklenen filmden ilk fragman ve diğer detaylar...

Harry Potter ekibini Hogwarts'ta yeniden göreceği 'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts' bölümünden ilk tanıtım geldi.

Yayınlanan kısa fragmanı, birinin "Gelecek Postası" gazetesini okumasıyla başlıyor. Gazetenin manşetinde yer alan "Özel baskı: Hogwarts mezunları tekrar ağırlıyor" başlığı dikkat çekiyor.

Diğer yandan Hagrid karakterine hayat veren Robbie Coltrane, Neville Longbottom'ı canlandıran Matthew Lewis ve Weasley ailesinin babası Arthur Weasley karakterini canlandıran Mark Williams'ın Hogwarts'tan davetiye mektupları aldığını görülüyor.

Hogwarts Ekspresi'nin kalktığı Londra'daki Kings Cross istasyonundaki görünmez istasyon olan yoğun bir 9¾ platformuna dönerken, tanıdık Harry Potter müziği çalıyor.

HARRY POTTER 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Harry Potter'ın yeni filmi Return to Hogwarts, 2022 yılında Türkiye'ye gelecek. HBO Max'in ev sahipliği yaptığı Harry Potter'ın yeni filmi 01.01.2022'de izleyici karşısına çıkacak.

Önümüzdeki sene Türkiye pazarında açılacak olan HBO Max'in ev sahipliği yaptığı bölüm, 2022 Ocak 1'de yayınlanacak.

HARRY POTTER RETURN TO HOGWARTS OYUNCULARI KİMLER?

Harry Potter'ın yeni filmi Return to Hogwarts'ta; Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis ve Evanna Lynch yer alacak.