İftarlik Gazoz filmi nerede çekildi? (İftarlik Gazoz filmi oyuncu kadrosunda kimler var?)

Cem Yilmaz in İftarlık Gazoz filmi sinema ilk olarak 2016'da girdi. Vizyon filmleri arasında oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekmeyi başlardı. 1970'lerde bir Ege kasabasında yaşayan Adem adından birinden bahsetmektedir. Adem camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmayla başlayan hayatı ve yaşanan komik anlar izleyenleri ekrana kilitledi. Toplam 960.898 izleyiciyle 11.569.063 TL hasılat toplayan İftarlık Gazoz filmi nerede çekildiği ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı merak konusu oldu.

İftarlık Gazoz filmi sinemanın ardından televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini kazanıyor. İftarlık Gazoz filmi Ege Bölgesi'nde geçiyor ve izleyiciler İftarlık Gazoz filmi nerede çekiliyor sorusunun yanında, İftarlık Gazoz oyuncularını araştırıyor...

İftarlık Gazoz, Cem Yılmaz’ın başrolünde oynadığı ve yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı 2016 yapımı komedi filmi olarak seyircilerin karşısına çıktı.

Film 5 hafta boyunca 307 farklı sinema salonunda gösterime girmiştir. Toplam 960.898 izleyiciyle 11.569.063 TL hasılat yapmıştır. Sinema ardından televizyonlarda da gösterilmeye başlanan İftarlık Gazoz filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.



İFTARLIK GAZOZ NEREDE ÇEKİLDİ



İftarlık Gazoz yaklaşık 3 sene önce Ege Bölgesi'nin güney illerinde çekildi.



İFTARLIK GAZOZ OYUNCULARI



Cem Yılmaz – Cibar Kemal

Berat Efe Parlar – Adem

Ronkay Arslan – Selim

Okan Avcı – Yörük Osman

Yılmaz Bayraktar – Hasan

Greta Fusco – Berna

Ümmü Putgül – Gülizar

Yasemin Sannino – Müzik öğretmeni

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, baş rollerinde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın rol aldığı 2016 yapımı komedi türündeki sinema filmi İftarlık Gazoz'un oyuncu kadrosu ise şu şekilde:



Cibar Kemal Usta (Cem Yılmaz)

Adem (Berat Efe Parlar)

Hasan (Yılmaz Bayraktar)



İftarlık gazoz filminde rol alan diğer oyuncular ise şu şekilde:



Greta Fusco, Yasemin Sannino, Gün Koper, Macit Koper, Ümmü Putgül, Gülay Ezgü, Sümer Ezgü ve Okan Avcı.

İFTARLIK GAZOZ KONUSU



70'li yılların başında bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem zeki ve başarılı bir öğrencidir. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini iyi değerlendirmek için ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zar zor izin alan Adem gazozcu çırağı olarak Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Ramazan ayının ilk günleridir Adem camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir.

Küçük yaşta olduğu için ailesi bu duruma izin vermez o da ailesinden gizli oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem'i çok yormuştur. Susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu sorunlar onu bir maceranın içine sürükler.

1970'lerde bir Ege kasabasında yaşayan Adem, ilkokulu yeni bitirmiştir. Yazı çalışarak geçirmek isteyen Adem, ailesinden zorlukla da olsa izin alır ve Gazozcu Cibar Kemal Usta'nın çırağı olur. Ramazan ayı gelmiştir ve Adem bir yandan çalışırken oruç tutmaya niyetlenir. Ancak alışkın olmadığı için çalışırken oldukça zorlanır, serap görmeye başlar. Bu gün, Adem'in hayatının en uzun günü olacaktır.