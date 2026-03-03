İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı
İran, Körfez ülkelerini hedef aldı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Son olarak Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla yapılan saldırı sonrasında küçük çaplı yangın çıktığını ve maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

3 Mart 2026 Salı 03:55
İran, Körfez ülkelerini hedef aldı
Bakanlığın açıklamasında, yüksek hazırlık seviyesi ve ilgili makamlar arasındaki ortak koordinasyon sayesinde ülke içindeki çeşitli bölgeleri hedef alan 2 balistik füzenin başarıyla önlendiği ve etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, tehdidin tespit edilir edilmez önceden onaylanmış operasyonel planlar doğrultusunda derhal müdahale edildiği ve 2 füzenin de Katar hava sahasına ulaşmadan önce imha edildiği bildirildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm kabiliyet ve imkanlara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, her türlü dış tehdide kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlar, ülkede ikamet edenler ve ziyaretçilere sükunetlerini koruma, yetkili güvenlik makamlarının talimatlarına uyma, söylentilere itibar etmeme ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenme çağrısında bulunuldu.

BAE: BALİSTİK FÜZELER ENGELLENDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gelen balistik füzeleri engellediğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'dan fırlatılan balistik füzelere karşı koyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının, ülke topraklarının korunması ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.

RİYAD'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla yapılan saldırı sonrasında küçük çaplı yangın çıktı ve maddi hasar meydana geldi.

