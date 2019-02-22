Kardeşim Benim 2 oyuncuları kimdir? Kardeşim Benim filminin konusun nedir?
Kardeşim Benim 2 filmi 22 Şubat Cuma günü ilk kez Atv'de izleyicisiyle buluşacak. Farklı bir hikaye sunan filmin oyuncu kadrosu ve hikayesi merak konusu oldu. Filmin başrol oyuncuları Burak Özçivit ve Murat Boz’un yer aldığı Kardeşim Benim 2 filminde iki ünlü kardeş olan Hakan ve Ozan'ın arkadaşları konu edinmektedir. İki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat arkadaşlarına son vazifelerini yerine getirmesiyle olaylar gelişir. İşte macera dolu bir hayatı ele alan Kardeşim Benim 2 filminin oyuncu kadrosu ve hikayesi…
Kardeşim Benim 2 filmi oyuncu kadrosu ve konusu Atv’de 22 Şubat Cuma günü ekrana gelmesiyle birlikte gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllarda vizyona giren ancak izlenme oranı beklentilerin altında kalmıştı. Şu sıralar Tv ekranlarında yayına girmesiyle dikkat çeken Kardeşim Benim 2 filminde iki kardeşin macera dolu hayatı ele alınıyor. İşte Kardeşim Benim 2 filmin oyuncu kadrosu ve hikayesi…
Başrollerini Burak Özçivit ve Murat Boz'un paylaştıkları Kardeşim Benim 2 filmi, gişede beklentilertin altında kalmıştı. Boz'un ifilmin galalarına katılmaması dikkat çekerken, iki yakın dostun aralarının açıldığı iddia edilmişti.
Merakla beklenen TAFF ve BRK’S Productions yapımı “Kardeşim Benim 2” filminin oyuncuları bir ilke imza attı. Burak Özçivit, Murat Boz, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz ve Korhan Herduran galanın da gerçekleştiği gün ilgi büyüktü. Çekimin yapıldığı yerlerde güzel oyuncu Fahriye Evcen de eşine Rize turunda eşlik etti.
Film ekibi gala için Kanyon Avm Cinemaximum Sinemaları’ndaydı. Film gösterimi öncesinde basınla buluşan oyuncular eğlenceli bir sohbetle filmlerini anlatmışlardı. Galaya gelenler arasında Fahriye Evcen, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Kerem Alışık, Derya Şensyoy, Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Ezgi Şenler, Banu Ilıcalı ve eşi de vardı.
“KARDEŞİM BENİM 2”
Filmin oyuncuları, İstanbul’daki galanın ardından 2017 yılının 26 Kasım Pazar günü İzmir, 27 Kasım Pazartesi Duisburg, 28 Kasım Salı Brüksel, 30 Kasım Perşembe Bakü’de sevenleriyle bir araya gelmişti!
Senaryosu ilkinde olduğu gibi yine Zafer Külünk’e ait filmin yönetmeni de yine Mert Baykal. “Kardeşim Benim 2” 24 Kasım’da sinemalara girdi.
Yapım Yılı: 2017
Yönetmen: Mert Baykal
Türü : Komedi, Romantik, Macera
Oyuncular: Murat Boz, Burak Özçivit, Ferdi Sancar, Leyla Feray
Filmin Konusu:
İki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), arkadaşları Tato’ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege’dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan’ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize’nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer’in kızı olan Didem’le (Pınar Deniz) evlenecektir. Muzaffer, Hakan’ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem’i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan’ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege’den İç Anadolu’ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz’de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray), öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle uğraşmaktalar...
KARDEŞİM BENİM 2 OYUNCULARI :
BURAK ÖZÇİVİT
MURAT BOZ
FERDİ SANCAR
LEYLA FERAY
PINAR DENİZ
KORHAN HERDURAN
HAKAN KARSAK
OZAN ÇELİK
SEZGİ MENGİ
AYHAN TAŞ
ENGİN ŞENKAN
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