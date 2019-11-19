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Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona girecek? Karlar Ülkesi 2 filmi konusu nedir?

Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona girecek? Karlar Ülkesi 2 filmi konusu nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2013'te vizyona giren Karlar Ülkesi, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan animasyon filmi olmuştu. Karlar Ülkesi filmin devamı olan Karlar Ülkesi 2'nin vizyon tarihi heyecanla araştırılıyor. Walt Disney Animation Studios tarafından hazırlanan Amerikan animasyonlu bir müzikal fantastik film olan Karlar Ülkesi 2 için geri sayım başladı. Karlar Ülkesi 2 hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Karlar Ülkesi 2 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona girecek? Karlar Ülkesi 2 filmi konusu nedir? gibi soruların yantıları merak ediliyor. Walt Disney Animation Studios tarafından hazırlanan Amerikan animasyonlu bir müzikal fantastik film olan Karlar Ülkesi 2 için geri sayım başladı. Karlar Ülkesi 2 fragmanı da büyük ilgi gördü. Karlar Ülkesi 2 hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
KARLAR ÜLKESİ 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK? 
Akademi ödüllü yönetmenler Chris Buck, Jennifer Lee ve yapımcı Peter Del Vecho’nun imzasını taşıyan ve orijinal adı 'Frozen 2' olan Karlar Ülkesi 2 filmi, 20 Kasım 2019'da izleyicilerin karşısına çıkacak.
 

 
KARLAR ÜLKESİ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR? 
Karlar Ülkesi 2, Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabının peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.
 

 
KARLAR ÜLKESİ 2 DUBLAJ OYUNCULARI
Elsa: Idina Menzel, 
 
Anna: Kristen Bell, 
 
Olaf: Josh Gad 
 
Kristoff: Jonathan Groff
 
Iduna: Evan Rachel Wood
 
Yelana: Martha Plimpton
 
Honeymaren: Racgel Matthews

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