Karlar Ülkesi 2 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona girecek? Karlar Ülkesi 2 filmi konusu nedir? gibi soruların yantıları merak ediliyor. Walt Disney Animation Studios tarafından hazırlanan Amerikan animasyonlu bir müzikal fantastik film olan Karlar Ülkesi 2 için geri sayım başladı. Karlar Ülkesi 2 fragmanı da büyük ilgi gördü. Karlar Ülkesi 2 hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KARLAR ÜLKESİ 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Akademi ödüllü yönetmenler Chris Buck, Jennifer Lee ve yapımcı Peter Del Vecho’nun imzasını taşıyan ve orijinal adı 'Frozen 2' olan Karlar Ülkesi 2 filmi, 20 Kasım 2019'da izleyicilerin karşısına çıkacak.

KARLAR ÜLKESİ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Karlar Ülkesi 2, Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabının peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.

KARLAR ÜLKESİ 2 DUBLAJ OYUNCULARI

Elsa: Idina Menzel,

Anna: Kristen Bell,

Olaf: Josh Gad

Kristoff: Jonathan Groff

Iduna: Evan Rachel Wood

Yelana: Martha Plimpton

Honeymaren: Racgel Matthews