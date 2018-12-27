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Müsaadenizle Büyükler 28 Aralık'ta vizyonda

Ünlü Yönetmen Talip Karamahmutoğlu'nun son filmi 'Müsaadenizle Büyükler' 28 Aralık'ta vizyona giriyor. Çocukların sokak hayvanlarını kurtarışını ve yetişkinlerle olan ilişkisini mizahi bir dille anlatan film izleyenlerin yüreğini ısıtacak

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Çektiği filmlerle büyük ses getiren son olarak ise "Mezarcı" filmi ile uluslararası birçok ödül alan Talip Karamahmutoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği  "Müsaadenizle Büyükler"in 28 Aralıkta vizyona girecek.
 
SON SÖZÜ ÇOCUKLAR SÖYLEYECEK
 
Sokak hayvanlarının çocuklar tarafından kurtarılışını ve yetişkinlerle olan ilişkisini mizahi bir dille anlatan film büyüklerede deres niteliğinde.
 
Müsaadenizle Büyükler filminde sokak hayvanları ile ilgili son sözü çocuklar söyleyecek 
 
Ana sponsorluğunu QUICK Sigorta’nın, yapımcılığını ise Avrasya Medya Prodüksiyon’dan Halit Ziya Alptekin’in üstlendiği Müsaadenizle Büyükler filminin kadrosunda Emre Altuğ, Duygu Paracıkoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Çırak, Rıza Sönmez, Eriş Akman ile çocuk yıldızlar Enes Göçmen, Efe Koçyiğit ,Alperen Efe Esmer  ve uluslararası ödüllü ARP Sanatçısı Tuana Coşkun yer alıyor. 
 
ÇAĞATAY AKMAN KONUK OYUNCU
 
Ünlü pop sanatçısı Çağatay Akman ile birlikte heykeltıraş Candan Arıcı, Çocuk, Kuzey Yücehan ve Oyuncu-Psikolog Serap Ağalar’ın konuk olarak rol aldığı filmin çekimleri İstanbul Zekeriyaköy’de yapıldı. 
28 Aralık'ta vizyona girecek olan film, sokak hayvanları ve çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlıyor…
 
FİLM HAKKINDA
 
Ormanda terk edilmiş köpeklere sıcak bir yuva hazırlamak için bir grup çocuk bir araya gelir.
 
Herkesten habersiz gizlice köpekleri beslemeye başlarlar. Çocuklar, sahipleri tarafından ormana terkedilmiş köpeklerin hayatta kalması için mücadele ederken, kötü niyetli birileri de köpekleri yok 
etmek için harekete geçmiştir.
 
Sitenin güvenlik müdürü Hakan'ın (Emre Altuğ) desteğini alan çocuklar kendilerini zorlu ve fantastik bir maceranın içinde bulurlar.
 
Filmin yönetmeni, başarılı projeleriyle tanınan Talip Karamahmutoğlu.
 
Filmin başrollerinde Emre Altuğ, Ümit Çırak, Enes Göçmen, Alperen Efe Esmer, Efe Koçyiğit, Duygu Paracıkoğlu gibi isimler var.

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