Neo ile Wick kapışacak, Keanu kazanacak

Her iki film de 21 Mayıs 2021’de izleyici ile buluşacak ve her iki filmin de başrol oyuncusu Hollywood’un sevilen aktörü Keanu Reeves olacak. Aynı gün ve devam eden günlerde her iki filminde kapalı gişe yapması beklenirken sosyal medyada ‘Keanu Keanu’ya karşı’ ve ‘John Wick Neo’ya karşı’ yorumları yapılıyor. 2019’da başarılı bir yıl geçiren aktör Reeves’in popülaritesinin önümüzdeki yıllarda da artarak büyüyeceği ortada. Aksiyon sinemasında devrim niteliği yaratacak sahnelere ve kareografilere imza atan Reeves 2021 yılına da damgasını vuracak gibi görünüyor.