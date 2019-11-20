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Olur Olur Bal Gibi Olur konusu nedir? Olur Olur Bal Gibi Olur filmi oyuncuları kimler?

Olur Olur Bal Gibi Olur filmi bu akşam izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Olur Olur Bal Gibi Olur konusu nedir? Olur Olur Bal Gibi Olur filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kerem Çakıroğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Olur Olur Bal Gibi Olur filminin oyuncu kadrosunda; Alper Kul, Şinasi Yurtsever, Onur Buldu, Selin Yeninci gibi isimler yer alıyor. Olur Olur Bal Gibi Olur filminde çocukluk aşkı Azra'yı tavlamak isteyen Ali'nin eğlenceli macerası televizyon ekranlarına geliyor. Olur Olur Bal Gibi Olur filmi hakkında tüm detaylar haberimizde..

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Olur Olur Bal Gibi Olur konusu nedir? Olur Olur Bal Gibi Olur filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 21:45'te Show Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Olur Olur Bal Gibi Olur filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Kerem Çakıroğlu’nun yönetmenliğinde çekilen komedi türündeki filmin oyuncuları arasında Alper Kul, Şinasi Yurtsever, Onur Buldu, Yılmaz Gruda, Ayça Varlıer ve Ali Kobanbay gibi isimler yer alıyor. Olur Olur Bal Gibi Olur filmine dair tüm merak edilenler sizlerle.. 
 
OLUR OLUR BAL GİBİ OLUR KONUSU NEDİR? 
Ali’nin kendi halinde bir hayatı vardır. Bir eczanede kalfa olarak çalışan Ali, kapıdan içeri giren bir kadını gördüğü anda her şey altüst olur. Çünkü kadın,Ali’nın çocukken hayallerini süsleyen Azra’dan başkası değildir.
 

 
Külleri alevlenen aşkıyla Ali, Azra’yı tavlamak ister. Fakat bu konudaki becerileri sınırlıdır. Umutsuzluğa kapılmışken internette bir ilana rastlar: “Yaşam Koçu Zihni”, üstelik indirimden faydalanabilecek şanslı kişi seçilmiştir! Belki bir yaşam koçu hayatını yoluna sokacak ve hayatının aşkına kavuşabilecektir.
 
Öte yandan mesleğinde işler çok da yolunda gitmeyen Zihni’yle asistanı, yeni müşterinin gelişiyle kariyerlerini yeniden canlandırabilmek için kolları sıvar. Ali’nin hayatını değiştirebilmek için birbirinden yaratıcı teknikleri uygulamaya çalışırlarken, komik olaylar birbirini izleyecektir.
 

 
OLUR OLUR BAL GİBİ OLUR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? 
Yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu’nun yaptığı Olur Olur Bal Gibi Olur filminin oyuncu kadrosunda; Alper Kul, Şinasi Yurtsever, Onur Buldu, Selin Yeninci gibi isimler yer alıyor. 
 

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