Organize İşler 2 Sazan Sarmalı Netflix izleme linki! (Organize İşler 2 Sazan fragmanı izle)

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmin fragmanı yayınladı. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı film 1 Şubat'ta vizyona girmişti. Küresel medya devi Netflix, akşam saatlerinde filmin sistem üzerinden izlenebileceğini duyurdu. İnternet üzerinden Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ne zaman vizyona girdi? Oyuncuları kimlerdir? Konusu ne ? Organize İşler 2 fragmanı Netflix üzerinden nasıl izlenir? soruların yanıtları merak konusu oldu.

Film sinemaseverler tarafından büyük beğeni alırken, 2 hafta gibi bir sürede 2.5 milyon kişi filmi sinemada izledi.

Yılmaz Erdoğan'ın vizyon yolculuğu devam eden 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filminin dün akşam (15 Şubat) sessiz sedasız Netflix'te yayınlanması sinema sektöründe şok etkisi yarattı.



Son olarak 1237 salonda seyirciyle buluşan ve toplam 2 milyon 579 bin 230 seyirciye ulaşan filmin henüz vizyonu tamamlamadan dijital platformda yayınlanması ortalığı karıştırdı.

Filmin dağıtım şirketi ile sinema salon sahipleri ayağa kalktı. Salon sahipleri 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmini vizyondan kaldırma kararını gündemlerine aldı.





SİNYALİNİ VERMİŞTİ!



Yılmaz Erdoğan geçen ay konuk olduğu TRT Haber'de hem vizyonda, hem de Netflix'te aynı anda yayınlanan "Roma" filmini örnek göstermiş ve dijital platformlarda da filminin yayınlanmasına sıcak baktığını açıklamıştı.



Dün akşam filmin Netflix'te seyirciyle buluşmasının ardından ise yapım şirketi BKM eleştirilerin hedefi haline geldi.



Yapımcı Yamaç Okur kişisel sosyal medya sayfasından şu mesajı paylaştı:



"Organize İşler 2, vizyonunun 3. haftasında sinemalarla birlikte aynı anda Netflix'te gösterimde. Yeni Sinema Yasası tartışmaları süredursun ana akım sinema sektörünün harakiri yapmasını hep birlikte izliyoruz. Boşuna mıymış mısır tartışması?"







BÜYÜK SÜRPRİZ



Öte yandan dün akşam saatlerinde büyük bir sürpriz yaşandı.



Küresel medya devi Netflix, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmini yayınladı.

Vizyon tarihinden 2 hafta sonra halen gösterimde olan Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi ani bir kararla Netflix'e geldi.

Yılmaz Erdoğan’ın çok konuşulan filmi Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, 1 Şubat’ta sinemalarda gösterime girmişti. Vizyona girişinin öncesinde de, sinema salonlarıyla ilgili tartışmaların da etkisiyle epey konuşulan film, gösterime girdikten sadece iki hafta sonra Netflix’e geldi.



Netflix’in konuyla ilgili olarak gönderdiği basın açıklamasında; “Türkiye dahil, ABD’den İngiltere’ye, Kanada’dan Danimarka’ya, 190’dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul’un altını üstüne getiren üçkağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek.” deniliyor.



Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan Organize İşler Sazan Sarmalı’nın kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut ve Erdem Baş gibi isimler yer alıyor.

Tabii Netflix'teki yegane Türk filmi Organize İşler Sazan Sarmalı değil. Komediden dramaya yelpaze geniş.

NETFLİX'TE REKLAMSIZ!



Yapımcı Serkan Çakarer ise twitter sayfasına şu açıklamayı yaptı:



"Organize İşler Sazan Sarmalı 1 saat önce Netflix Türkiye'de izlemeye açıldı. Sektörden ve sinemalardan habersiz ve gizli yürütülen bu operasyonun sonuçlarını ve sektöre vereceği zararı umarım iyi tartmışsınızdır. Yapımcı şirket 2 hafta önce sinemalardaki uzun reklamlardan yakınan izleyicilere 'Temmuz ayına kadar sabredin, yeni yasal düzenleme ile reklamlar kısalacak' demişlerdi. '2 hafta sonra Netflix'te reklamsız izleyin' deseydiniz ya..."



Filmin Netflix'te yayınlandığını gören birçok kişi de sosyal medyadan yapım şirketi BKM'ye "Organize İşler Sazan Sarmalı daha sinemada gösterimdeyken nasıl Netflix Türkiye'de yayınlandı? Ben neden sinemaya para verdim?" şeklinde mesajlar attı.

ORGANİZE İŞLER 2 FİLMİN KONUSU NEDİR?

Organize İşler 2, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Asım Noyan yıllarca söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

ORGANİZE İŞLER NE ZAMAN ÇIKTI?

Yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin vizyon tarihi sinema salonu işletmecileri ve yapımcıları arasındaki tartışmalar nedeniyle ertelenmişti.Normal şartlar altında 1 Ocak tarihinde vizyona girmesi beklenirken erteleme kararı açıklanan film 1 Şubat 2019 tarihinde izleyici ile buluştu.

ORGANİZE İŞLER 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)Ezgi Mola (Lerzan Berrak)Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)Ata DemirerDemet AkbağBensu Soral (Nazlı Noyan)Demet EvgarEkin Türkmen (Organize İşler 2 Sazan Sarmalı netflix izle - Organize İşler 2 fragmanı izle)

Netflix film nasıl izlenir?



Organize işler 2 Sazan Sarmalı şu anda Netflix'de. Netflix sayesinde Organize işler 2 herkes ücretsiz izleyebilecek. Bunun en kolay yolu hemen üye olmak. Organize işler 2 Sazan Sarmalı Netflix'de izlenebilecek. Bu sayede film Netflix'e üye çekebilecek. Netflix 1 ay ücretsiz herkese deneme sürümü açıyor. Sizde Netflix'e üye olarak hemen Organize işler 2 izle yapabilirsiniz. 1 ay sonra beğenmezseniz sizden hiç bir ücret alınmayacak. Organize işler 2 Sazan Sarmalı Netflix'den ücretsiz hemen izleyebilirsiniz.









Sinema sektöründe mısır sorunu yeni çözülmüşken Organize işler 2 Netflix'de yayınlanması bir kavga daha çıkarttı. Çünkü Netflix'e yüklenen dizi ve filmler hemen alınabilir. İnternetnet film izle sitelerinden Organize işler 2 çok rahat bir şekilde izlenebilecek. Bu sebeple sinemacılar gece yarısı ayaklandı. Hatta iddialara göre Organize işler 2 filmi vizyondan bu gece itibariyle çekilebilir. Özellikle mısır kavgasında başrol oynayan sinema salonu işletmecileri bu gece Organize İşler 2 Sazan Sarmalı vizyonda çekeceği iddia edildi.

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983, İstanbul doğumlu olan Ezgi Mola 2000 yılında Akademi İstanbul'da eğitimine başladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı.



Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.



2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı.



2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.



2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı.



FİLMLERİ



Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun



Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül



Soğuk (2013) - Boncuk



Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)



Celal ile Ceren (2013) - Ceren



Pazarları Hiç Sevmem (2012)



Dedemin İnsanları (2011) - Fatma



Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide



Veda (2010) - Latife Hanım



Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu



Organize İşler (2005) - Berrak

