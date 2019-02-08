Recep İvedik 6 fragman görüntüleri izle (Recep İvedik konusu ve oyuncu kadrosu)

Recep İvedik 6 oyuncu kadrosu, konusu ve fragman görüntüleri vizyona girmesiyle birlikte araştırılan konular arasında. Merakla beklenen ve bu yılın gişe rekortmeni olması beklenen Recep İvedik 6’nın da gişe rekorları kırması bekleniyor. Daha önce Recep İvedik 2 ilk üç günde 1 milyon 153 bin 71 kişi ile ilk üç günde en çok izlenen sinema filmi olmuş hatta ikinci sırada ise yine Recep İvedik 3 serisi 1 milyonun üzerinde izlenme yakalayarak rekora çok yaklaşmıştı.

Bursa’da bulunan Longoz Ormanları’nda çekilen filmde Şahan Gökbakar, 100 bin TL harcayarak bölgeye bungalov evler yaptırmış ve set ortamını sır gibi saklıyordu.

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber olan Çorumlu Amir, Recep İvedik 6’da rol alıyor.

Bugüne kadar en çok izlenen filmler listesinde zirvede yer alan Recep İvedik serisinin 6’ıncısının çekimlerine Karacabey Longoz Ormanları’nda başlandı.

Recep İvedik 6 sinemalarda. Komedyen Şaha Gökbakar'ın Recep İvedik tiplemesini 21 Şubat 2008'de sinemaya taşımasının ardından, sinema severlerin ilgiyle takip ettiği film haline geldi. Recep İvedik'in 5. serisinin ardından çekimleri tamamlanan ve afişi yayınlanan 6. seri için sinema severlerle buluştu.

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünü üstlendiği "Recep İvedik 6" filminin, Karacabey Longozu'ndaki çekimleri yapıldı.

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Komedi filmi olan Recep İvedik'in yaratıcısı Şahan Gökbakar, serini 6'ncısının afişini yayınladı. Şahan Gökbakar'ın 'Yakında Sinemalarda!' etiketini kullanarak paylaştığı afişin ardından, Çamaşırhane'nin, bir Paramount Pictures ve Universal Pictures iştiraki olan UIP Dağıtım ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

UIP Türkiye, resmi web sitesi aracılığı ile Recep İvedik 6'nın 8 Şubat'ta vizyona girdi.

RECEP İVEDİK 6 VE MUCİZE 2, ŞUBATTA İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Şahan Gökbakar'ın 2008 yılında başladığı "Recep İvedik" serisinin altıncı filminin de şubat ayı içinde vizyona girmesi bekleniyor.

Recep İvedik karakterinin Afrika'da safariye çıkmasını konu edinen filmin senaryosuna da imza atan Gökbakar, özel gösterimde yaptığı açıklamada çok önemli bir yasanın çıktığının altını çizerek, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Sağ olsun hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı. Buradaki insanların yaptığı filmler hepimizin filmleri. Şirketler, yapımlar, bütçeler farklı olabilir ama filmler hepimizin. Yıllardır bizi izleyen seyircimizi güldürmek için çabalıyor herkes bireysel olarak. İnşallah bundan sonra beraber de bir şeyler yaparız."

"Mucize" filminin devam yapımı olan " Mucize 2"yi yakın zamanda vizyona çıkaracak olan yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül de sinemacılar arasındaki dayanışmayı çok olumlu bulduğunu vurguladı ve "Bu kadar güzel insanla yaklaşık 2 aydır yan yanayız. İstediğimize ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

RECEP İVEDİK 5'DE NELER OLMUŞTU?

Recep İvedik 5'te, filmin ana karakteri Recep İvedik bu defa karşımıza olimpiyat oyunlarında boy göstererek çıkıyor.

İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmde, Recep İvedik'in mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur.

Bu da Avrasya Gençlik Oyunları'na katılacak milli takım kafilesini Makedonya'ya götürmektir. Yolda Recep'in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez.