Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? İşte Recep İvedik 6 fragman görüntüleri

Recep İvedik 6 ne zaman vizyona gireceği Şubat ayı itibariyle filmin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 6" filmi yakında vizyona girecek. Beyaz perdeye taşınan her serisinin çok kısa zaman içerisinde yüksek izlenme oranlarına ulaştığı Recep İvedik 6 ne zaman yayınlanacak?

Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı. Komedyen Şaha Gökbakar'ın Recep İvedik tiplemesini 21 Şubat 2008'de sinemaya taşımasının ardından, sinema severlerin ilgiyle takip ettiği film haline geldi. Recep İvedik'in 5. serisinin ardından çekimleri tamamlanan ve afişi yayınlanan 6. seri için sinema severler merak içinde.

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Komedi filmi olan Recep İvedik'in yaratıcısı Şahan Gökbakar, serini 6'ncısının afişini yayınladı. Şahan Gökbakar'ın 'Yakında Sinemalarda!' etiketini kullanarak paylaştığı afişin ardından, Çamaşırhane'nin, bir Paramount Pictures ve Universal Pictures iştiraki olan UIP Dağıtım ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

UIP Türkiye, resmi web sitesi aracılığı ile Recep İvedik 6'nın 8 Şubat'ta vizyona girecek filmler arasında olduğunu onayladı.

RECEP İVEDİK 6 VE MUCİZE 2, ŞUBATTA İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Şahan Gökbakar'ın 2008 yılında başladığı "Recep İvedik" serisinin altıncı filminin de şubat ayı içinde vizyona girmesi bekleniyor.

Recep İvedik karakterinin Afrika'da safariye çıkmasını konu edinen filmin senaryosuna da imza atan Gökbakar, özel gösterimde yaptığı açıklamada çok önemli bir yasanın çıktığının altını çizerek, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Sağ olsun hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı. Buradaki insanların yaptığı filmler hepimizin filmleri. Şirketler, yapımlar, bütçeler farklı olabilir ama filmler hepimizin. Yıllardır bizi izleyen seyircimizi güldürmek için çabalıyor herkes bireysel olarak. İnşallah bundan sonra beraber de bir şeyler yaparız."

"Mucize" filminin devam yapımı olan " Mucize 2"yi yakın zamanda vizyona çıkaracak olan yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül de sinemacılar arasındaki dayanışmayı çok olumlu bulduğunu vurguladı ve "Bu kadar güzel insanla yaklaşık 2 aydır yan yanayız. İstediğimize ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

RECEP İVEDİK 5'DE NELER OLMUŞTU?

Recep İvedik 5'te, filmin ana karakteri Recep İvedik bu defa karşımıza olimpiyat oyunlarında boy göstererek çıkıyor.

İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmde, Recep İvedik'in mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur.

Bu da Avrasya Gençlik Oyunları'na katılacak milli takım kafilesini Makedonya'ya götürmektir. Yolda Recep'in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez.