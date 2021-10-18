İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2021 Salı / 13 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3717
  • EURO
    10,9349
  • ALTIN
    534.489
  • BIST100
    1417.7
  • Haberler
  • >
  • Sinema
  • >
  • The Batman filmi zaman çıkacak? İşte Robert Pattinson'lı The Batman fragmanı
Sinema

The Batman filmi zaman çıkacak? İşte Robert Pattinson'lı The Batman fragmanı

The Batman filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Filmde, Robert Pattinson'a Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis ve Colin Farrell gibi isimler yer alıyor. Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği The Batman'in vizyon tarihi belli oldu. Peki The Batman filmi zaman çıkacak? İşte The Batman filminin yeni fragmanı ve vizyon tarihi...

18 Ekim 2021 Pazartesi 15:07 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 15:07
ABONE OL

Sinemaseverlerin heyecanla beklediği The Batman filmi için geri sayım başladı. Tüm dünyada büyük bir merakla beklenen The Batman'in fragmanı yayınlandı. Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı yapımda, 2. yılında suçlarla mücadele eden Batman'in Gotham City'deki yozlaşmayı araştırırken, bir seri katil olan Bulmacacı ile yüzleşmesini anlatılıyor. Peki The Batman filmi zaman çıkacak? İşte Robert Pattinson'lı The Batman vizyon tarihi ve yayınlanan fragman.

THE BATMAN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ocak 2020'de İngiltere'nin Londra kentinde başlayan temel çekimler Mart 2021'de tamamlandı. COVID-19 pandemisi nedeniyle Mart-Eylül 2020 arasında çekimlere ara verildi.

Filmin ilk vizyon tarihi 25 Haziran 2021'di. Sonrasında Ekim 2021'e ertelenen yapımın son olarak Mart 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

Pandemi nedeniyle vizyon tarihi defalarca ertelenen The Batman, 4.04.2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

THE BATMAN- Türkçe Altyazılı Ana Fragman

Başrolünü Britanyalı oyuncu Robert Pattinson'ın oynadığı film The Batman'den yeni bir fragman yayımlandı.

THE BATMAN KONUSU

'The Batman' filminin yeni tanıtımı da paylaşıldı. Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı yapımda, ikinci yılında suçlarla mücadele eden Batman'in Gotham City'deki yozlaşmayı araştırırken, bir seri katil olan Bulmacacı ile yüzleşmesini anlatılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.