The Batman filmi zaman çıkacak? İşte Robert Pattinson'lı The Batman fragmanı

18 Ekim 2021 Pazartesi 15:07 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 15:07

Sinemaseverlerin heyecanla beklediği The Batman filmi için geri sayım başladı. Tüm dünyada büyük bir merakla beklenen The Batman'in fragmanı yayınlandı. Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı yapımda, 2. yılında suçlarla mücadele eden Batman'in Gotham City'deki yozlaşmayı araştırırken, bir seri katil olan Bulmacacı ile yüzleşmesini anlatılıyor. Peki The Batman filmi zaman çıkacak? İşte Robert Pattinson'lı The Batman vizyon tarihi ve yayınlanan fragman.

THE BATMAN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ocak 2020'de İngiltere'nin Londra kentinde başlayan temel çekimler Mart 2021'de tamamlandı. COVID-19 pandemisi nedeniyle Mart-Eylül 2020 arasında çekimlere ara verildi.

Filmin ilk vizyon tarihi 25 Haziran 2021'di. Sonrasında Ekim 2021'e ertelenen yapımın son olarak Mart 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

Pandemi nedeniyle vizyon tarihi defalarca ertelenen The Batman, 4.04.2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

THE BATMAN- Türkçe Altyazılı Ana Fragman

Başrolünü Britanyalı oyuncu Robert Pattinson'ın oynadığı film The Batman'den yeni bir fragman yayımlandı.

THE BATMAN KONUSU

