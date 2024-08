Tivibu, ağustos ayında özel yapımları sinemaseverlerle buluşturuyor

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Tivibu ağustos ayında aksiyondan maceraya çok sayıda yeni içeriği platforma dahil ediyor.

2024'ÜN DİKKAT ÇEKEN YAPIMLARI KİRALA SATIN AL KLASÖRÜNDE

Ağustos ayında çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan platform, Kirala Satın Al Klasöründe "Dune: Part Two" filmini sinemaseverlerle buluşturuyor. Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'ün oturduğu bilim kurgu filmi, ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikâyesini konu ediyor. Filmin başrollerini Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson ve Javier Bardem paylaşıyor.

Tivibu, ağustos ayında "Madame Web" filmini de Kirala Satın Al Klasöründe izleyici ile buluşturuyor. Bilim kurgu türündeki "Madame Web" isimli yapım, hayatlarını tehdit eden bir tehlikeden kurtulmaya çalışan üç genç kadının, ileride farklı süper kahramanlara dönüşmesini anlatıyor. Filmde son dönemin gözde oyuncularından Dakota Johnson ve Sydney Sweeney yer alıyor.

Platform, ağustos ayında, "Red Right Hand", "The Miracle Club", "Love Again", "The Hill", "Epic Tails", "The Promised Land" filmlerini platforma dahil ediyor.

Klasörün öne çıkan filmi "Red Right Hand" 2024 yapımı bir aksiyon filmi. Orlando Bloom, Andie MacDowell gibi başarılı oyuncuların oynadığı film, dürüst bir hayat sürmeye çalışan Cash'in, zalim bir suç patronu tarafından tekrar suç dünyasına çekilmesini anlatıyor.

Öne çıkan bir başka içerik ise komedi dram türündeki 2023 yapımı "The Miracle Club". Yönetmenliğini Thaddeus O'Sullivan, senaristliğini Jimmy Smallhorne, Timothy Prager ve Joshua D. Maurer'ın yaptığı film, Dublin'de yaşayan bir grup kadın işçinin, Fransa'nın Lourdes kentine hac yolculuğuna çıkmasını anlatıyor.

Tivibu'nun ağustos ayında platforma dahil ettiği bir diğer film ise yönetmenliğini Jim Strouse'ın yaptığı "Love Again" filmi. "Love Again", nişanlısının kaybıyla mücadele etmeye çalışan Mira Ray'in nişanlısının eski telefon numarasına duygu dolu mesajlar göndermesiyle başlayan tesadüfi aşk hikâyesini konu ediyor. Filmde Priyanka Chopra Jonas ve ünlü Kanadalı şarkıcı Céline Dion yer alıyor.

Klasörün animasyon türünde öne çıkan filmi ise "Epic Tails" oluyor. Film, cesur fare Pattie ile kedi arkadaşı Sam'in tehlikelerle dolu serüvenlerini konu ediyor. 2022 yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda David Alaux oturuyor.

"The Promised Land", klasörün dram ve tarih türündeki öne çıkan yapımlarından biri. Film, hayat boyu süren hayalinin peşinden koşan Ludvig Kahlen'nin öyküsünü anlatıyor. Başrollerde Mads Mikkelsen, Amanda Collin ve Simon Bennebjerg yer alıyor.

Tivibu Film Klasörünün ilham veren filmlerinden "The Hill", profesyonel beyzbol oynamak için fiziksel engelinin üstesinden gelen ve aşırı koruyucu babası Pastor Hill'in tavsiyelerine karşı çıkan Rickey Hill'in hayat hikâyesini anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Dennis Quaid ve Colin Ford gibi tanınmış oyuncular yer alıyor.