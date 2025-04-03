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Sinema

Tivibu, nisan ayı içeriklerini duyurdu

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, bu ay, 'Gladyatör 2' filmini, 'Kirala Satın Al Klasörü'nde izleyicilerin beğenisine sunuyor.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
Tivibu, nisan ayı içeriklerini duyurdu
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, nisanda dramdan komediye, aksiyondan maceraya çok sayıda yeni içeriği platforma dahil etti.

Tivibu, Kirala Satın Al Klasörü'nde 2024'te vizyona giren ve yılın en beklenen filmlerinden biri olan Gladyatör 2'yi sinemaseverlere sunuyor. Filmin başrollerini Oscar adayı oyuncu Paul Mescal, Pedro Pascal ve 2 Oscar ödüllü Denzel Washington paylaşıyor.

Şirket, bu ay, "Moana 2", "Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur", "Yolun Başında" ve "Cesur Panda Görevimiz Afrika" filmlerini de platforma dahil ediyor. Moana 2'nin seslendirme kadrosunda Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson ve Nicole Scherzinger yer alıyor.

Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur, rol yapma oyunu Dungeons & Dragons'un beyazperde uyarlaması olarak seyircilerin karşısına çıkıyor.

Alex Kendrick tarafından yönetilen Yolun Başında'nın başrollerinde Cameron Arnett, Priscilla C. Shirer, Aspen Kennedy Wilson rol alıyor.

Animasyon filmi Cesur Panda: Görevimiz Afrika, hayvanların huzur içinde yaşadığı yemyeşil bir bambu ormanından, Afrika'nın derinliklerine uzanan macera ve komedi dolu hikayeleri ele alıyor.

  • Tivibu
  • Gladyatör 2
  • Kirala Satın Al

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