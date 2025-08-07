Tivibu'dan ağustos ayına özel film ziyafeti

Televizyon platformu Tivibu, ağustos ayında özel içerikleri sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Birbirinden yeni ve kült içeriklerin yer aldığı platformda, "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası" ve daha fazlası Tivibu'da izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Kirala Satın Al seçeneğinde ise "Lanetliler" ve "Hâlâ Buradayım" isimli popüler filmler Tivibu ekranlarına geliyor.

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, ağustos ayında dramdan komediye, aksiyondan maceraya çok sayıda yeni yapımı platforma dahil ediyor.

ROBBERT PATTİNSON'UN BAŞROLDE OLDUĞU MİCKEY 17 KİRALA SATIN AL'DA

Kirala Satın Al seçeneğinin önce çıkan içeriği Edward Ashton'ın Mickey7 romanından uyarlanan 2025 yapımlı "Mickey 17" oluyor. Film, 2054 yılında buzlu gezegen Niflheim'e insan kolonisi gönderen bir uzay görevi ekseninde geçiyor. Filmde Robert Pattinson, tehlikeli görevlerde sürekli öldürülen ve "yeniden yazdırılarak" geri getirilmek zorunda kalan bir kişi olan Mickey Barnes'i canlandırıyor. Mickey, ölümünden sonra bedenler üzerinden kimlik, etik ve sosyal yapılar üzerine derin düşünceler üretiyor.

Ağustos ayında çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan Tivibu, Kirala Satın Al seçeneğinde "Lanetliler" filmini ekrana getiriyor. Korku türündeki film, 19. yüzyılda İzlanda'nın ücra bir köyünde merhum kocasının balıkçı grubuna liderlik eden dul Eva'nın hikayesini konu alıyor. Filmin başrollerini Odessa Young, Rory McCann ve Siobhan Finneran paylaşıyor.

Kirala Satın Al seçeneğinin bir başka içeriği ise "Hâlâ Buradayım" oluyor. Dram türündeki film, Brezilya'nın askeri diktatörlük döneminde kaybolan eski milletvekili Rubens Paiva'nın hikayesini ve eşi Eunice Paiva'nın adalet mücadelesini konu ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip filmin başrollerinde Fernanda Torres ve Selton Mello öne çıkıyor.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR'IN MACERALARI TİVİBU EKRANLARINDA

Tivibu ağustos ayında, "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası", "Keskin Köşe", "Siyah Kanarya", "Şeytanla Bir Gece", "Çıkış Yolu", "Venom: Son Dans" filmlerini platforma dahil ediyor.

"Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası", efsanevi Ninja Kaplumbağalar serisini modern animasyon teknikleriyle yeniden canlandırıyor. Filmde dünyayı korumak için yer altından gün yüzüne çıkan kaplumbağa kardeşler, kendilerini büyük bir tehlike karşısında buluyor. Aksiyon, mizah ve dostluk temalarını bir araya getiren bu yeni macera, Ninja Kaplumbağalar'ın ruhunu bugüne taşırken serinin hayranlarına da nostaljik bir selam gönderiyor.

Tivibu'nun ağustos ayında dikkat çeken bir başka filmi ise Cobie Smulders'ın başrolünde oynadığı "Keskin Köşe" oluyor. Komedi ve gerilim türlerini harmanlayan film, ilk bakışta sıradan görünen bir aile hikâyesini, zamanla izleyiciyi rahatsız eden karanlık ve psikolojik bir gerilim öyküsüne dönüştürüyor. Daha önce X-Men evreni ve farklı karakterde öne çıkan Ben Foster, sınırlı ama etkileyici performansıyla filmde kendisinden söz ettiriyor.

Ayrıca ilgiyle takip edilecek birçok dizi ağustos ayında izleyicilerle buluşuyor. İki sezonuyla da izlenebilen "Magarsus" başta olmak üzere "Spinners", "The Dropout" ve "80 Günde Devriâlem" bu ay Tivibu'da yerini alıyor. Tivibu Sinema ve Süper Paket aboneleri tarafından izlenebilen bu diziler Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleri ile izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Ağustos ayında Tivibu ekranlarında öne çıkan dizilerden biri "Spinners" oluyor. Güney Afrika'da geçen dizi Cape Town'ın kenar mahallerinde, çetelerle ve yasa dışı otomobil kültürüyle iç içe geçmiş bir dünyayı konu alıyor. Dizi 17 yaşındaki ana karakter Ethan'ın yaşadığı zorlukları ekrana taşıyor.