25 Şubat 2020 Salı16:14 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 16:14

Tom Cruise'un bir kez daha başrolünü üstlendiği devam filmi ‘Görevimiz Tehlike 7’nin İtalya'nın Venedik kentinde gerçekleştirilen çekimleri koronavirüs salgınının giderek yayılması nedeniyle durduruldu.

Eğlence dünyasına dair haberleriyle bilinen The Wrap adlı siteye konuşan Paramount Pictures yapım şirketinin sözcüsü, “Oyuncularımızın ve ekibimizin sağlığıyla güvenliğine dair yapılan onlarca uyarının dışında Venedikli yetkililerin koronavirüs tehdidi nedeniyle halka açık yerlerde çekim yapılmasını engellemesi sonucu kentte üç haftalık çekimi kapsayan prodüksiyon planımız değiştiriyoruz” dedi.

Sözcü, başrol oyuncusu Tom Cruise’un İtalya’ya henüz gitmediğini vurgularken, Venedik’te bulunan çekim ekibinin ise en kısa zamanda ABD’ye döneceğini belirtti.

Oyuncu kadrosunda Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult, Shea Whigham ve Henry Czerny gibi isimlerin bulunduğu filmin 23 Temmuz 2021’de gösterime girmesi bekleniyordu.

İtalya’da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle yedi kişi yaşamını yitirdi. Virüs saptanan kişi sayısı ise 229’a yükseldi ve böylece İtalya Avrupa’da en fazla virüs görülen ülke oldu.

Yetkililer, Covid-19 adı verilen koronavirüs bağlantılı ölümlerin tamamının yaşlı ve başka hastalıkları da olan insanlarda yaşandığına dikkat çekse de panik havası tüm ülkede etkili oluyor.

Virüsün en yaygın görüldüğü Lombardia ve Veneto başta olmak üzere kuzeydeki birçok bölgede okullarda eğitime ara verildi; ayrıca müze ve kilise gibi kamuya açık mekânlar kapatıldı. Lombardia bölgesinin en büyük kenti Milano'da halk stok yapmak için marketlere akın etti.

Toplamda yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirildi, buralarda yaşayanlardan evlerinden çıkmamaları istendi. Serie A maçları da dahil olmak üzere spor müsabakaları ertelendi, Milano Moda Haftası kapsamındaki bazı etkinliklerin yanı sıra Venedik Karnavalı'nın son iki günü de iptal edildi.

Sputnik'in haberine göre, İtalya’ya komşu ülkeler de sınır kontrollerini sıklaştırdı, ulaşımı kısıtladı, Lombardia bölgesinden gelenlere karantina uygulamaya başladı.