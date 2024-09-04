“Troya Film Platform” etkinlikleri tamamlandı

Türk film endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmayı, ulusal ve uluslararası film endüstrileri arasında ortak yapım iş birliklerini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir film yapım alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlayan "Troya Film Platform"da; Producers' Start Up'ta "Netflix ile A'dan Z'ye Reji Eğitimi", Troya Talks etkinliklerinde söyleşiler ve Agora Meetings'te B2B (Bussines to Bussines) görüşmeler gerçekleştirildi. İlyada Kurmaca Film Pitching Lab.'te ise kazanan proje açıklandı.

İLYADA KURMACA FİLM PİTCHİNG LAB.'TE KAZANAN PROJE 'RAHMA' OLDU.



"Troya Film Platform" kapsamında Pitching Lab. bölümünde gerçekleştirilen İlyada Kurmaca Film Pitching Lab.'te finale Don't, İki Kızgın Adam, İşgal, Love Love, Ölü Arının İğnesi ve Rahma projeleri kalmıştı. Finalde kazanan proje ise "Rahma" oldu.

Ödül töreninde konuşan Troya Film Platform Kurucusu Betül Günay, "Platform kapsamında Producers' Start Up, Troya Talks, Agora Meetings ve Pitching Lab. etkinliklerimiz gerçekleşti. Bu hikayeye interaktif deneyim ve imkan sunan tüm destekçilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederim. Dün akşam finale kalan altı projenin sunumu yapıldı. Bugün kazanan projemiz ise Rahma oldu. Yarışmaya katılan herkesi tek tek tebrik ediyorum." dedi.

TROYA FİLM PLATFORM'DA EĞİTİCİ OTURUMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Etkinlik kapsamında düzenlenen Troya Talks etkinliğinde Ozan Sihay, "Dijital Rejisör: Yapay Zeka ile Sinemanın Geleceği", Zeynep Santıroğlu ve Diloy Gülün "Troya'dan Dünya Sahnesine: Uluslararası İşbirlikleri ve Yapımlar" ve Furkan Kınık "TRT Tabii: Bizi Birleştiren Hikayeler" oturumlarında konuşma gerçekleştirdi. Platformda ayrıca Masterclass oturumlar da düzenlendi. Hakkı Yazıcı "Orion Studio - Studio Sineması Mutlak Hakimiyet", Ezel Akay ise "Sinema ve Arkeloji" etkinliklerini düzenledi.

Masterclass oturumda konuşan Ezel Akay, "Dizilerin içinde her çeşit hikaye var. Türk dizilerinin prodüksiyon kalitesi yükseldi. Çok sayıda kaliteli oyuncular ortaya çıktı. Türkiye'de çok yetenekli ve çeşitli oyuncular var. Her yerde Türk dizileri seyrediliyor. Seyahat edilebilen hikayelerin vakti gelmiştir diye düşündüm. Bilim kurgu ve tarih çok cazip alanlar. Biz hikaye anlatıcıları sürekli olarak geleceğe hikaye anlatıyoruz." dedi.

Hakkı Yazıcı ise şunları aktardı: "Buradaki temel misyonum bir miras bırakmak üzerine... Ölmeden önce bu işi benim gibi severek yapabilecek bir insan lazım. Kademe kademe setin her alanında çalıştım. Deneyimlerimizle hayat bizi bu noktalara getirdi. Bu süreçte teknolojinin gelişimine de şahit oldum. Setlerde kullanılan tüm ışık ürünleri benim için birer oyuncak. Filmde hikaye ışık ile başlıyor. Sinemada bu enerjiyi sağlayan kişi olarak da bu işi çok severek yapıyorum."

Etkinlikte konuşan yapay zeka ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ozan Sihay, "Yapay zekada istediğimiz şeyi elde edebilmemiz için kendimizi bilmemiz gerekiyor. Bizim hayal ettiğimiz şey bir karakter, ses veya animasyon olabilir. Bunları doğru kelimelerle yapay zekaya aktarmamız gerekiyor. Bu iş kafa çalıştırmak, kendini ifade etmektir. Dil bilmek, yazı yazmaktır. Yazım kurallarını bilmeyen kişi yapay zekayı kullanamaz. Her yapay zeka aracının farklı yetenekleri var. Hepsinin farklı alanda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hangisinin hangi konuda iyi olduğunu bilmek gerekiyor. Örneğin; bir projeniz var. Bir kısa film oluşturmayı planlanıyorsunuz. Bunun çizimini yapabilmek artık çok kolay. Hayal edebilenler çok iyi işler yapacak. Hayal ettiğin filmi görselleştirebilmek, onu yapımcıya sunmak yapay zeka ile artık çok kolay. Öncesinde bir yapımcıya gidildiği zaman hayal edileni anlatmak çok daha zordu. Yapay zeka bu yönde bir kolaylaştırma sağladı." dedi.

Etkinlikte konuşan Furkan Kınık, "Coğrafyamızın hikayelerini, kültürel miraslarımızı, değerlerimizi uluslararası değerlere harmanlayan bir platform olarak biz izleyicilerimizle buluşmak, kitlemizi genişletmek istiyoruz." dedi.

Zeynep Santıroğlu ve Diloy Gülün ise uluslararası işbirlikleri ve yapım sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PRODUCERS' START UP BÖLÜMÜNDE ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE EĞİTİMLER VERİLDİ



Troya Film Platform kapsamında düzenlenen "Producers' Start Up" etkinliğinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okuyan öğrencilere, Netflix işbirliğiyle 'A'dan Z'ye Reji' eğitimi verildi. Alanında uzman kişiler tarafından verilen iki günlük eğitim "Örnek Sahne Değerlendirmesi", "Sette Bir Gün", "Set Terminolojisi, Set Etiği ve İş Sahası Ve Güvenliği" ve "Meslek Aşama Olarak Yönetmen Yardımcılığı" alt başlıklarıyla gerçekleştirildi. Eğitim boyunca öğrencilere sektörün farklı alanlarına dair derinlemesine bilgiler sunularak sektöre adım atan gençlerin tecrübe edinmesi amaçlandı.

İNTERAKTİF SİNEMA DENEYİMİ



RED Dijital Camera, Zoom Ithalat, Anatolia Rental,Orion Işık katkılarıyla 'Endüstriyel Sinema Deneyimi' gerçekleştirildi. Producers Start Up eğitimine ve Troya Film Platform genel organizasyonuna katılan öğrenciler eğitimin hemen akabinde açık alanda bir film sahnesi çekimine şahitlik ettiler. Reji eğitiminde anlatılan görev dağılımlarını sahada interaktif şekilde deneyimleme şansları oldu.

Agora Meetings'te 200'den fazla birebir toplantılar gerçekleştirildi.

Agora Meetings, Türkiye'den sinema teknolojisi ve yapım şirketleriyle reklam ajansları olmak üzere toplamda 7, Birleşik Krallık'tan ise Türkiye ile potansiyel işbirliği olanaklarını keşfetmek için PACT kuruluşunda 7 yapım şirketi katıldı. İki gün boyunca süren Agora Meetings'te 200'ün üzerinde birebir toplantılar gerçekleştirildi. Katılan yapım şirketi temsilci ve sahiplerine hem Çanakkale bölgesinde hem de Türkiye genelinde işbirliği imkanları üzerine geziler organize edildi.