Troya Film Platform'un İlyada Kurmaca Film Pitching Lab. Kategorisi'nde ana jüri üyeleri belli oldu

6 Kurmaca Film'in pitchinglerini yapacağı İlyada Kurmaca Film Pitching Lab.'in ana jürisinde; Ay Yapım'da 200 bölümün üzerinde dizinin ve çeşitli sinema filmlerinin yapımcılığını üstlenen, FARO'nun kurucu ortağı Yamaç Okur, 7 yıl boyunca Directors UK'nin Başkan Yardımcısı, Directors Charitable Trust'ın Mütevelli Heyeti Üyesi, 2024 Edinburgh TV Danışma Komitesi'nde ve PACT üyesi Series Director/Executive Producer Anna Thomsan ve Yapım şirketi ENON Films'in kurucusu, BAFTA Connect Scheme, Producers Collective UK, Channel 4 Producers Network ve PACT üyesi, BIFA Seçmeni, BAFTA, Oscar ve Goya tarafından filmleri seçilmiş Kreatif Yapımcı ve Senarist Hugh Mann-Adamson yer alıyor.

Ödüller 3 Eylül'de Açıklanacak

Film üreticileri, girişimciler, yatırımcılar ve film yapımcılarına çeşitli fırsatlar sunmayı hedefleyen "Troya Film Platform" kapsamında Pitching Lab. bölümünde İlyada Kurmaca Film Pitching Lab. düzenlenecek. İlyada Kurmaca Film Pitching Lab. kategorisinde kazanan projeler ise 3 Eylül'de gerçekleşecek ödül törenininde belli olacak.

Ayrıntılı bilgi ve duyurular için; www.troyafilmplatform.com adresinden takip edebilirsiniz.