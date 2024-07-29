Troya Film Platform'un Producer's Start Op kapsamında 'Netflix ile A'dan Z'ye reji' eğitim programı gerçekleşecek

Bu yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Troya Film Platform, dünya genelinden sinema profesyonellerini bir araya getirecek. Programın önemli etkinliklerinden biri olan 'Producer's Start Up' kategorisindeki "Netflix ile A'dan Z'ye Reji" başlıklı eğitim, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sinema bölümü öğrencilerine yönelik olacak.

İki gün sürecek bu eğitim programı, bir filmin reji sürecini baştan sona derinlemesine öğrenme fırsatı sunacak. Alanında uzman profesyonellerin rehberliğinde gerçekleştirilecek olan bu program, sinema öğrencilerine teori ve pratik bilgileri harmanlayarak sunmayı amaçlıyor. Bu sayede öğrenciler, sinema sektöründe kendilerini geliştirme ve gelecekteki projelerinde daha donanımlı olma şansı yakalayacaklar.

Eğitim programına Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sinema bölümü öğrencileri, başvurularını Troya Film Platformu'nun resmi web sitesini ziyaret ederek gerçekleştirebilirler.

SİNEMA SEKTÖRÜNDE KARİYER HEDEFLEYEN GENÇLER FIRSAT SUNUYOR



Troya Film Platform'unda yapılacak etkinliği değerlendiren Troya Film Platform Kurucusu Betül Günay, bu eğitim hakkında 'Troya Film Platform olarak, bu yılki "Producer's Start Up" kategorisinde gerçekleştireceğimiz "Netflix ile A'dan Z'ye Reji" eğitim programını büyük bir heyecanla duyuruyoruz. Bu program, sinema sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen genç yetenekler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Troya Film Platform'un kurucusu olarak, böylesine kapsamlı ve prestijli bir eğitim programını gerçekleştirmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Netflix gibi dünya çapında tanınmış bir platformun işbirliğiyle, sinema öğrencilerine sunduğumuz bu eğitim, onların kariyerlerinde önemli bir adım olacaktır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sinema bölümü öğrencileri için özel olarak hazırlanan bu iki günlük program, katılımcılara bir filmin reji sürecini en ince ayrıntısına kadar öğrenme ve uygulama fırsatı sunacak. Eğitim boyunca, sektörün deneyimli profesyonelleri tarafından yönlendirilecek olan öğrenciler, teorik bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirecekler. Çanakkale, tarihin ve mitolojinin buluştuğu eşsiz bir şehir. Troya Film Platformu'nun da misyonu, bu tarihi ve kültürel zenginliği sinema dünyasıyla buluşturmak ve genç yetenekleri desteklemektir. Bu eğitim programı da tam olarak bu misyonun bir parçası. Geleceğin yönetmenlerine ilham verecek bu eğitim programının, onların kariyerlerine önemli bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Troya Film Platform olarak, her zaman genç yetenekleri desteklemeye ve onların hayallerine ulaşmaları için gerekli fırsatları sunmaya devam edeceğiz. Bu yılki programımızda yer alacak tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum. ' dedi.

TROYA'DA SİNEMA PROFESYONELLERİ BİR ARAYA GELECEK



01-04 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda Pitching Lab., Producer's Start Up, Agora Meetings , Troya Talks etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası film endüstrileri arasında ortak yapım işbirliklerini geliştirmeyi, film üreticilerine, girişimcilere, ilgili alanda eğitim gören üniversite öğrencilerine, fon, eğitim, proje geliştirme ve ağ oluşturma imkanları sunmayı hedeflemektedir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen ve TürkMedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek "Troya Film Platform" ile ilgili ayrıntılı bilgi ve duyurular için; www.troyafilmplatform.com adresi takip edilebilir.

TROYA KÜLTÜR SANAT VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ HAKKINDA



Homeros'un İlyada Destanı'nda bahsedilen Troya Savaşı'nın yapıldığı yer olarak da bilinen Troya Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 1998 yılında girmiştir. MÖ 3000 yılına kadar uzanan tarihi geçmişi ile dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olan kent, Çanakkale il sınırları içinde yer almaktadır.

Dernek, ulusal ve uluslararası kültür sanat organizasyonlarına paydaşlık yapmak, eski kültür ve medeniyetleri, tarih ve kültürümüzü tanıtmak için film festivalleri, organizasyonlar, kısa filmler, belgeseller, kamu spotları, reklam filmleri, sinema filmleri yapmak, yaptırmak, proje hazırlamak ve yapılan projelere destek verme, Troya (Çanakkale) Antik Kenti başta olmak üzere geçmiş tarihimize ait arkeolojik kazıların günümüze aktarılması için yapılan araştırmaları desteklemek, çalışmaların hızlandırılarak ilgili kurumlar ve paydaşlarla ortak çalışmalar yapmak, kültürümüze ait bu değerlerin duyurulması için çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği, bu farklı disiplinlerdeki faaliyetleriyle kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için kapsamlı bir yaklaşım benimsemektedir.