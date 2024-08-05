Troya Film Platform'unda düzenlenecek ''Troya Talks'' ile sinemanın farklı disiplinleri arasındaki sinerji artırılacak

Troya Talks etkinliğini değerlendiren Troya Film Platform Kurucusu Betül Günay, 'Troya Talks, sinema sektörünün en güncel ve önemli konularını ele alan, zengin içerikli paneller ve söyleşilerle hazırlandı. Bu panellerde, sektörün önde gelen isimleri ve uzmanları bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, katılımcılara ilham verici ve bilgilendirici oturumlar sunacaklar. Troya Talks, sadece teorik bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda katılımcıların projelerini geliştirmeleri ve uluslararası arenada rekabet edebilir hale getirmeleri için pratik bilgiler ve stratejiler sunacak.' dedi.

TROYA FİLM PLATFORM KÜLTÜR TURİZMİNE DEĞER KATACAK



Etkinlik kapsamında, film endüstrisi alanında yürütülecek projelere ve araştırmalara yönelik eğitim, finansman ve ağ oluşturma imkanları sunulması planlanıyor. Katılımcılar, sektörün önde gelen profesyonellerinden mentorluk alarak projelerini daha ileriye taşıma fırsatı bulacaklar. Ayrıca, ulusal ve uluslararası film fonları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılacak ve katılımcıların bu fonlara erişim yolları anlatılacak.

Bunun yanı sıra, kültür turizmi kapsamında Troya'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtılacak. Katılımcılar, etkinlik süresince düzenlenecek kültürel turlara katılarak bölgenin tarihi dokusunu keşfetme şansı yakalayacaklar. Bu turlar, hem yerli hem de yabancı film yapımcılarının Troya'nın doğal ve kültürel ortamını projelerinde değerlendirmeleri için ilham kaynağı olacaktır. Ayrıca, bölgede film çekimlerine teşvik etmek amacıyla çeşitli destek ve avantajlar hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.

Etkinliğin, yerel ekonomiye de katkı sağlayarak bölgedeki kültürel ve turistik faaliyetleri canlandırması bekleniyor. Troya Film Platform, film endüstrisi ile kültür turizmi arasında güçlü bir bağ kurarak, her iki alanda da sürdürülebilir gelişimi hedeflemektedir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen ve TürkMedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek "Troya Film Platform" ile ilgili ayrıntılı bilgi ve duyurular için; www.troyafilmplatform.com adresi takip edilebilir.

TROYA KÜLTÜR SANAT VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Homeros'un İlyada Destanı'nda bahsedilen Troya Savaşı'nın yapıldığı yer olarak da bilinen Troya Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 1998 yılında girmiştir. MÖ 3000 yılına kadar uzanan tarihi geçmişi ile dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olan kent, Çanakkale il sınırları içinde yer almaktadır.

Dernek, ulusal ve uluslararası kültür sanat organizasyonlarına paydaşlık yapmak, eski kültür ve medeniyetleri, tarih ve kültürümüzü tanıtmak için film festivalleri, organizasyonlar, kısa filmler, belgeseller, kamu spotları, reklam filmleri, sinema filmleri yapmak, yaptırmak, proje hazırlamak ve yapılan projelere destek verme, Troya (Çanakkale) Antik Kenti başta olmak üzere geçmiş tarihimize ait arkeolojik kazıların günümüze aktarılması için yapılan araştırmaları desteklemek, çalışmaların hızlandırılarak ilgili kurumlar ve paydaşlarla ortak çalışmalar yapmak, kültürümüze ait bu değerlerin duyurulması için çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği, bu farklı disiplinlerdeki faaliyetleriyle kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için kapsamlı bir yaklaşım benimsemektedir.