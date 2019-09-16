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Ustasından Çin sineması

Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ne konuk olacak.

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23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında Türkiye’ye gelecek olan ünlü yönetmen bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldü. Filmlerinin toplu gösterimi Türkiye’de ilk defa, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapılacak olan Xie Fei’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü de takdim edilecek. Aynı zamanda Xie Fei festival kapsamında düzenlenecek masterclass’ta Çin sinemasını bugünkü başarısına ulaştıran süreci ve sinema anlayışını anlatacak.  

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