Ligde zirveden uzaklaşan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesini sürdürüyor. Sezonu ilk dörtte bitirmeyi hedefleyen siyah beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine taşımanın hesaplarını yapıyor. Sergen Yalçın ve öğrencileri bu hedefler doğrultusunda çok kritik bir viraja girdi.

Ara transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişim gerçekleştiren Beşiktaş, bir ay içinde lig ve kupada birbirinden zorlu sınavlara çıkacak. Siyah beyazlılar ligde 3'ü deplasmanda olmak üzere 5, kupada ise bir müsabaka oynayacak.

Ligde 37 puanla 5'inci basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, pazar günü takipçisi Rams Başakşehir'e konuk olacak.

Beşiktaş, ligin 23'üncü haftasında ise 4'üncü sıradaki Göztepe'yi konuk edecek. 24'üncü haftada Kocaelispor ile deplasmanda puan mücadelesi verecek olan Beşiktaş, ardından sahasında Çaykur Rizespor ile kupa randevusuna çıkacak.

Siyah beyazlıları ligin 25'inci haftasında Galatasaray derbisi bekliyor. Beşiktaş, ezeli rakibini yenerek taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlı takım zorlu maratonun son sınavında ise Gençlerbirliği ile Ankara'da kozlarını paylaşacak