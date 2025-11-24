İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

1 basamak geriledi! Kayserispor ligde 17. sırada

Kayserispor ligin 13. haftasını mağlubiyetle kapatarak 17. sıraya geriledi.

IHA24 Kasım 2025 Pazartesi 10:08
1 basamak geriledi! Kayserispor ligde 17. sırada
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 13. haftayı 9 puanla 17. sırada noktaladı. Sarı kırmızılı ekip, geride kalan 13 maçta topladığı 9 puanla düşme hattı içerisinde yer aldı. 13 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Kayserispor, Eyüpspor ile Karagümrük'ün berabere kaldığı haftada bir basamak geriledi.

Teknik Direktör Radomir Djalovic yönetimindeki ekip, gelecek haftalarda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Kayserispor 14. haftada deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak. Sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibi Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

