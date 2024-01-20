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Spor

1 Euro'luk imza! Ivan Perisic yeniden Hajduk Split

Hajduk Split altyapısında yetişen Ivan Perisic, 17.5 yıl sonra yuvaya geri döndü. Transferde dikkat çeken nokta ise Ivan'ın yalnızca 1 Euro'ya imza atmış olması. İşte detaylar...

20 Ocak 2024 Cumartesi 15:08 - Güncelleme:
1 Euro'luk imza! Ivan Perisic yeniden Hajduk Split
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Hajduk Split, Tottenham'dan Ivan Perisic'i yarım sezonluğuna kiraladığını resmen açıkladı.

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcu, haziran ayı sonrası da yoluna Hajduk Split'te devam edecek.

Futbola 2004 yılında Hajduk altyapısında başlayan Ivan Perisic, 2006 yılında ayrıldığı takımına yaklaşık 17.5 yıl sonra dönmüş oldu.

Öte yandan Hajduk Split'in Ivan Perisic'e vereceği maaş gündem oldu.

Geçtiğimiz haftalarda sözleşme imzaladığı Nikola Kalinic'e 1 euro maaş verecek olan Hajduk, Ivan Perisic'e de aynı tarifeyi uygulayacak.

Ivan Perisic'in adı uzun süre Türk kulüpleriyle de anılmıştı.

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