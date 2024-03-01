Sparta Prag'a kaybederek Avrupa defterini kapatan Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti.

3 KULVARI TAŞIYAMADI!

Okan Buruk'un, Sparta Prag maçından önce söylediği, "4 kupayı da istiyoruz" sözleri karşılığını bulmazken, mevcut kadro 3 kulvardı birden taşıyamadı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDILAR

Galatasaray'da bazı futbolcuların beklentilerin oldukça uzağında kalması, bazı oyunculara fazla yük binmesine neden oldu. Sarı-kırmızılılardaki sahadaki "kullanışlı, elverişli" ve beklentileri karşılayan futbolcular 3 kulvarı taşıyamadı.

YENİ TRANSFERLERİN DURUMU

Galatasaray'da devre arasında transfer edilen oyuncular da tam olarak istenilen katkıyı veremedi. Bayern Münih'e giden Sacha Boey'un gönderilmesinin ardından transfer edilen Serge Aurier, sakatlığı nedeniyle henüz sahaya çıkamadı. Derrick Köhn ise lig ve kupa maçındaki performanslarıyla beğeni toplarken, Avrupa listesine yazılamadığı için Sparta Prag maçlarında forma giyemedi. Sarı-kırmızılı takımda Cedric Bakambu yerine transfer edilen Carlos Vinicius da şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

BEK, KANAT, SANTRFOR

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon bek rotasyonuna dahil olan, son dönemde yeniden orijinal mevkisi kanada geçen Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi'nin yokluğunda yaşanan sorun nedeniyle Fatih Karagümrük karşılaşmasında santrfor olarak sahaya çıktı.

SAKATLIK PERFORMANSI ETKİLEDİ

Sacha Boey'un gönderilmesi sonrası sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ise sakatlığına rağmen fedakarlık yaparak sahaya çıkıyor. Milli futbolcunun sakat sakat oynaması performansını da olumsuz etkiledi.

OKAN BURUK'TAN ELEŞTİRİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, Fatih Karagümrük'e elendikleri karşılaşmanın ardından bazı futbolculara üstü kapalı olarak göndermede bulundu. Okan Buruk, "Biz Galatasaray takımıyız, bizim oyuncu ve kalitemize göre rakip daha kaliteli işler yaptı. Baskıdan hızlı ve net çıktılar. İkinci yarı daha çok rakip sahadaydık. Pozisyonlar vardı, 1-1'i yakalayabilirdik. Hamleler yaptık. Bir türlü 1-1'i bulamadık. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik." diye konuştu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDULAR

Galatasaray'da özellikle Wilfried Zaha, Tete ve Carlos Vinicius, beklentilerin altında kalan performanslarıyla sarı-kırmızılı taraftarlardan eleştiri aldı.

2 HEDEF KALDI

22 Şubat'ta Avrupa'ya, 29 Şubat'ta ise Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da hedef olarak lig şampiyonluğu ve Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı kaldı.