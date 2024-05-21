İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2024 Çarşamba / 15 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2201
  • EURO
    35,0062
  • ALTIN
    2507.26
  • BIST100
    10895.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 1. Lig ekibi satılıyor! Resmi açıklama geldi
Spor

1. Lig ekibi satılıyor! Resmi açıklama geldi

1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün satışı için görüşmelere başlandığını açıkladı.

AA21 Mayıs 2024 Salı 23:45 - Güncelleme:
1. Lig ekibi satılıyor! Resmi açıklama geldi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim adına Adanaspor'un geleceğiyle ilgili bir bilgilendirme yapma gereksinimi duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, iş adamı Ergin Göleli ile Adanaspor'un satışıyla ilgili görüşmelere başlanmıştır. Bu süreçte, kulübümüzün menfaatleri ve geleceği her zaman ön planda tutulacak olup, tüm görüşmeler şeffaf bir şekilde yürütülecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisi dahilinde gerçekleşecek olan bu süreçle ilgili gelişmeler düzenli olarak paylaşılacaktır. Adanaspor yönetimi olarak, desteklerinizin ve anlayışınızın bu önemli süreçte bizim için çok değerli olduğunu belirtmek isteriz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.