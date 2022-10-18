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Spor

1. Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor'dan Eskişehirspor'a 500 bin TL

Eskişehirspor'un Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan transfer ettiği Erkan Zengin'in 6 milyon liralık bonservis borcunu kapatabilmek için başlattığı kampanyaya, 1. Lig Kulüpler Birliği ile Eyüpspor 250'şer bin lira bağışta bulunarak destek verdi.

DHA18 Ekim 2022 Salı 10:26 - Güncelleme:
1. Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor'dan Eskişehirspor'a 500 bin TL
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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'dan eski oyuncusu Erkan Zengin'i 400 bin avroya transfer etti. Faizleriyle birlikte borç 420 bin avroya aşarken, Eskişehirspor borcu ödeyebilmek için geçen yıl kasım ayında yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 milyon liralık borç için başlatılan kampanyada toplanan bağışlar 294 bin lirayı geçti.

500 BİN LİRALIK DESTEK GELDİ

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesaplarından dosya kapat kampanyasına, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği ile Eyüpspor'un 250'şer bin lira destek olduğunu ifade ederek, "Futbol kardeşliktir. Futbol dostluktur. TFF 1. Lig Kulüpler Birliği 250 bin TL, Eyüpspor Kulübü 250 bin TL, toplam 500 bin TL maddi bağışı Trabzonspor Kulübü'ne yatırarak Eskişehirspor'un yaşaması için destek olacaklarını açıklamışlardır" dedi.

Başkan Şimşek'in açıklamasının ardından taraftarlar hem TFF 1. Lig Kulüpler Birliği hem de Eyüpspor'a destek mesajları yayınlayarak teşekkür etti. Eskişehirspor'un eski oyuncularından Alper Potuk da kampanyaya 100 bin lira bağışlayıp destek olmuştu.

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