İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2020 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4569
  • EURO
    9,1117
  • ALTIN
    451.955
  • BIST100
    1439.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 1. Lig kulüpleri Christopher Itansi'nin peşinde
Spor

1. Lig kulüpleri Christopher Itansi'nin peşinde

Alman ekibi Bayer Leverkusen'in gelecek vadeden isimleri kadrosunda toplamak için başladığı araştırmada ilk sıralarda yer alan 20 yaşındaki Kongolu oyuncu Christopher Itansi, TFF 1. Lig ekiplerinin listesine girdi.

IHA28 Aralık 2020 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:16
ABONE OL

Almanya alt lig ekiplerinden Passau forması giyen 20 yaşındaki Kongolu futbolcu Christopher Itansi, ülke genelinde genç oyuncuları takibe alan Bayer Leverkusen’in listesine girmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından güçlü fiziğiyle dikkat çeken genç forvet, Türkiye’deki bazı ekiplerin de radarına girdi. Devre arası transfer döneminde kadrosunu uygun maliyetli isimlerle güçlendirmek isteyen TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ve Ümraniyespor’a teklif edilen Itansi için bu 2 kulübün önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor. Itansi’yle başka kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.