Spor

1. Lig'de 14. hafta tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, bugün oynanan Serikspor–Sarıyer maçıyla tamamlandı. Haftada liderlik el değiştirirken, Pendikspor zirveye yükseldi, Bodrum FK ise Ümraniyespor karşısında aldığı yenilgiyle ikinci sıraya geriledi.

AA25 Kasım 2025 Salı 00:00 - Güncelleme:
1. Lig'de 14. hafta tamamlandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Serikspor, konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-0 ile geçti.

Haftaya lider giren Sipay Bodrum FK, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 yenilirken, takipçisi Atko Grup Pendikspor, konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u tek golle geçti ve liderliğe yükseldi.

Ligin 14. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Manisa FK-Adana Demirspor: 5-0

Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor: 0-1

Bandırmaspor-Arca Çorum FK: 1-0

Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1

İstanbulspor-Sakaryaspor: 3-3

Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK: 1-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor: 2-1

İmaj Altyapı Vanspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1

Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor: 2-1

Serikspor-SMS Grup Sarıyer: 3-0

PUAN DURUMU


OGBMAYAVP
1.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL 148512791829
2.ESENLER EROKSPOR1484234151928
3.SİPAY BODRUM FK1483332131927
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER1482431201126
5.ARCA ÇORUM FK147432314925
6.ERZURUMSPOR FK1458124131123
7.BANDIRMASPOR146531813523
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK146442120122
9.SERİKSPOR 146441920-122
10.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ145631915421
11.BOLUSPOR145542316720
12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ144642116518
13.SAKARYASPOR145362629-318
14.ÖZBELSAN SİVASSPOR144551815317
15.İSTANBULSPOR142931520-515
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR14428921-1214
17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ143472126-513
18.SMS GRUP SARIYER143291222-1011
19.ATAKAŞ HATAYSPOR1404101236-244
20.ADANA DEMİRSPOR140113860-52-23

Not: Adana Demirspor'un 24 puanı silinmiştir.

15. hafta

Ligin 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

28 Kasım Cuma:

17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

29 Kasım Cumartesi:

13.30 Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor (Van Atatürk)

19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

30 Kasım Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Stat belli değil)

16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

