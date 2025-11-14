1. Lig'de 15, 16 ve 17. haftanın maç takvimi açıklandı

TFF, sitesinden yaptığı açıklamayla, Trendyol 1. Lig'de 15 - 17. hafta müsabakalarına ilişkin programı duyurdu.
Ligde 15 - 17. hafta arası maç programı şu şekilde:
15. hafta
28 Kasım Cuma
17.00 Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor
20.00 Pendikspor - Manisa FK
29 Kasım Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - İstanbulspor
13.30 Ankara Keçiörengücü - Iğdır FK
16.00 Vanspor FK - Serikspor
19.00 Sakaryaspor - Ümraniyespor
30 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor - Boluspor
13.30 Sarıyer - Bandırmaspor
16.00 Bodrum FK - Çorum FK
1 Aralık Pazartesi
20.00 Adana Demirspor - Hatayspor
16. hafta
6 Aralık Cumartesi
13.30 Serikspor - Ankara Keçiörengücü
16.00 Ümraniyespor - Amed Sportif Faaliyetler
19.00 Esenler Erokspor - Sakaryaspor
7 Aralık Pazar
13.30 Iğdır FK - Adana Demirspor
13.30 Boluspor - Erzurumspor
16.00 Manisa FK - Vanspor FK
19.00 İstanbulspor - Sivasspor
8 Aralık Pazartesi
14.30 Hatayspor - Sarıyer
14.30 Bandırmaspor - Bodrum FK
20.00 Çorum FK - Pendikspor
17. hafta
12 Aralık Cuma
20.00 Adana Demirspor - Boluspor
13 Aralık Cumartesi
13.30 Sarıyer - İstanbulspor
13.30 Serikspor - Manisa FK
16.00 Sivasspor - Çorum FK
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor
14 Aralık Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Bodrum FK
13.30 Ankara Keçiörengücü - Esenler Erokspor
16.00 Vanspor FK - Ümraniyespor
19.00 Pendikspor - Iğdır FK
15 Aralık Pazartesi
20.00 Sakaryaspor - Hatayspor