  • 1. Lig'de 15, 16 ve 17. haftanın maç takvimi açıklandı
Spor

1. Lig'de 15, 16 ve 17. haftanın maç takvimi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 15-17. hafta programlarını açıkladı.

14 Kasım 2025 Cuma 18:09
1. Lig'de 15, 16 ve 17. haftanın maç takvimi açıklandı
ABONE OL

TFF, sitesinden yaptığı açıklamayla, Trendyol 1. Lig'de 15 - 17. hafta müsabakalarına ilişkin programı duyurdu.

Ligde 15 - 17. hafta arası maç programı şu şekilde:

15. hafta

28 Kasım Cuma

17.00 Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor

20.00 Pendikspor - Manisa FK

29 Kasım Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - İstanbulspor

13.30 Ankara Keçiörengücü - Iğdır FK

16.00 Vanspor FK - Serikspor

19.00 Sakaryaspor - Ümraniyespor

30 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Boluspor

13.30 Sarıyer - Bandırmaspor

16.00 Bodrum FK - Çorum FK

1 Aralık Pazartesi

20.00 Adana Demirspor - Hatayspor

16. hafta

6 Aralık Cumartesi

13.30 Serikspor - Ankara Keçiörengücü

16.00 Ümraniyespor - Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Esenler Erokspor - Sakaryaspor

7 Aralık Pazar

13.30 Iğdır FK - Adana Demirspor

13.30 Boluspor - Erzurumspor

16.00 Manisa FK - Vanspor FK

19.00 İstanbulspor - Sivasspor

8 Aralık Pazartesi

14.30 Hatayspor - Sarıyer

14.30 Bandırmaspor - Bodrum FK

20.00 Çorum FK - Pendikspor

17. hafta

12 Aralık Cuma

20.00 Adana Demirspor - Boluspor

13 Aralık Cumartesi

13.30 Sarıyer - İstanbulspor

13.30 Serikspor - Manisa FK

16.00 Sivasspor - Çorum FK

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor

14 Aralık Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Bodrum FK

13.30 Ankara Keçiörengücü - Esenler Erokspor

16.00 Vanspor FK - Ümraniyespor

19.00 Pendikspor - Iğdır FK

15 Aralık Pazartesi

20.00 Sakaryaspor - Hatayspor

  • Trendyol 1. Lig
  • 15-17. Hafta

