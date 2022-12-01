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Spor

1. Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Eyüpspor-Tuzlaspor müsabakasıyla start alacak.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
1. Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçı Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 16. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

3 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Altay-Dyorex Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

5 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi)

  • 1 Lig
  • Eyüpspor-Tuzlaspor
  • Türkiye Futbol Federasyonu

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