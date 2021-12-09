1. Lig'de 16. hafta programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçlarında Kocaelispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği ile de Altaş Denizlispor karşı karşıya gelecek.
Ligde 16. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kocaeli)
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)
11 Aralık Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor (Eyüp)
19.00 İstanbulspor-Eyüpspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Bursaspor-Manisa FK (Bitci Timsah Park)
19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
12 Aralık Pazar:
19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)