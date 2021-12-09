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Spor

1. Lig'de 16. hafta programı

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 09:37 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:37
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçlarında Kocaelispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği ile de Altaş Denizlispor karşı karşıya gelecek.

Ligde 16. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kocaeli)

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor (Eyüp)

19.00 İstanbulspor-Eyüpspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Bursaspor-Manisa FK (Bitci Timsah Park)

19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

12 Aralık Pazar:

19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

  • 1. Lig
  • 1. Lig 16. hafta
  • Kocaelispor Erzurumspor

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