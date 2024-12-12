1. Lig'de 16. hafta yarın başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 16. haftanın perdesi yarın açılacak.
Haftanın açılış maçlarında MKE Ankaragücü, Manisa FK'yı konuk ederken Adanaspor da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
- 13 Aralık Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)
20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
- 14 Aralık Cumartesi:
13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (11 Nisan)
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)
- 15 Aralık Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)