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Spor

1. Lig'de 16. hafta yarın başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
1. Lig'de 16. hafta yarın başlıyor
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Trendyol 1. Lig'de 16. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçlarında MKE Ankaragücü, Manisa FK'yı konuk ederken Adanaspor da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

- 13 Aralık Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)

20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

- 14 Aralık Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (11 Nisan)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

- 15 Aralık Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

  • Trendyol 1. Lig
  • 16. Hafta
  • Futbol Maçları

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